Roma, nuova rapina in zona Stazione Termini: 48enne aggredisce le forze dell’ordine. Carabiniere in ospedale

Una nuova rapina si è svolta nella zona della Stazione Termini a Roma: ladro aggredisce e manda in ospedale un carabiniere.

Nuovo episodio di furto nella zona della Stazione Termini di Roma. La vicenda ha visto protagonista un uomo italiano, che martedì scorso ha provato a rapinare un supermercato nella zona di via Marsala. Dopo essere stato bloccato dalla guardia giurata e i Carabinieri giunti sul posto, il soggetto prima ha minacciato di morte i presenti e poi si è lanciato con un aggressione verso i militari intervenuti.

Tentato furto con aggressione alla Stazione Termini di Roma

Tutto accade in un supermercato nella zona della Stazione Termini, dove un uomo è stato colto in flagrante mentre usciva dalla porta di emergenza. Scoperto dalla guardia giurata, l’operatore di sicurezza dentro al giaccone ha rinvenuto diversi prodotti alimentari sottratti all’attività commerciale. Chiamati i Carabinieri per intervenire all’interno dell’attività, il soggetto prima ha minacciato di morte la guardia giurata, poi si è scagliato contro i militari in servizio.

L’arresto del ladro alla Stazione Termini

L’uomo, pur trovandosi in inferiorità numerica, aveva deciso di scagliarsi contro la guardia giurata e i Carabinieri intervenuti nel supermercato. A fatica, i militari sono riusciti a bloccarlo e mettergli le manette. Trasportato in Caserma, i militari non si aspettavano che il soggetto provasse ad aggredirli anche da ammanettato.

Il ferimento del carabinieri

A pagarne le conseguenze il Capitano dei Carabinieri in quella Caserma, che si è visto aggredito dal soggetto. L’uomo, pur ammanettato, ha cominciato a scalciare verso le gambe dei militari, prima di essere nuovamente fermato a fatica. Per il Capitano dell’Arma è stato necessario la visita al Pronto Soccorso per i colpi subiti, che hanno evidenziato traumi guaribili in sette giorni di prognosi.

La vicenda, nuovamente, denota lo stato di emergenza sul piano della sicurezza a Termini. L’ennesima attività commerciale è stata attaccata dai ladri in poche settimane, in una situazione che sta esasperando gli imprenditori operativi in questo quadrante.