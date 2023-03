Roma, nuovamente distrutta la targa a Valerio Verbano nel Parco delle Valli. Sembra non finire la rabbia politica, che poi consegue a gesti insensati, verso la targa intitolata a Verbano nel III Municipio. Il giovane, al momento della morte militante per Autonomia Operaia, viene ricordato oggi con una targa, che spesso raccoglie la visita di personalità legate alla sfera del Centrosinistra e dell’area più radicale della Sinistra capitolina.

Distrutta la targa di Valerio Verbano a Roma

Di atti vandalici, non è la prima volta che li subisce quel tipo di targa. In una dimensione dove ogni vittima delle ostilità politiche dovrebbe avere la propria dignità, almeno a Roma ciò non avviene, in azioni di puro vandalismo che si presentando alternandosi tra vittime della violenza di Destra e Sinistra. L’ultimo caso è quello di Valerio Verbano, cui la targa sembra non trovare pace all’interno del Parco delle Valli.

La zona situata a pochi passi dalla fermata metropolitana di Conca d’Oro, forse anche per questo motivo vede il passaggio abituale di qualsiasi tipo di persona, tra questi anche potenziali vandali. Proprio questi, agiscono con il favore delle tenebre nelle ore serali, forti di un parco disabitato in quella parte della giornata. Con oggi, la targa è stata vandalizzata per la terza volta nella sua storia, con eventi che vanno avanti almeno dall’anno 2015. Non semplici atti vandalici, bensì d’intolleranza politica, come magari se ne sono visti recentemente con i monumenti per la cadute alle Foibe o addirittura al murale di Paolo Di Nella.

Sbigottiti anche dal Comune di Roma, che non riescono a far riposare in pace nell’eternità Valerio Verbano. Al gesto insensato avvenuto al Parco delle Valli, l’Assessore alla Cultura Miguel Gotor commenta: “La targa toponomastica di viale Valerio Verbano, al Parco delle Valli, nel Terzo Municipio, è stata ancora una volta abbattuta e distrutta. Esprimo la mia più ferma condanna perché nessuna opinione o rivendicazione politica può giustificare un atto tanto insensato e incivile. Ho già chiesto che la targa sia sostituita con una nuova”.