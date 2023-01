Roma, occupano le case e non se vogliono andare: «Lascia sta’ mi fijo», poi calci e pugni ai carabinieri, 14 denunciati

14 persone denunciate in stato di libertà – 10 per ‘invasione di edifici’, altre 4 per furto di acqua, essendosi allacciati abusivamente alla rete idrica – è il bilancio di dei controlli effettuati dai Carabinieri della Stazione di Roma Tor Bella Monaca, nell’ambito di un servizio coordinato, per la verifica di eventuali occupazioni abusive di appartamenti di proprietà dell’Ater Comune di Roma in via Santa Rita da Cascia, unitamente a personale della Polizia locale di Roma Capitale, VI Gruppo Torri.

Momenti di caos

Ma le operazioni non si sono svolte in maniera di certo tranquilla. Gli agenti hanno iniziato i controlli, denunciando dieci persone gravemente indiziate del reato di “invasione di edifici-terreni” per l’occupazione di immobili di proprietà del Comune di Roma. Tra queste tre persone dovranno rispondere anche di furto, per essersi allacciate abusivamente alla rete idrica di Acea – Acqua S.p.a. Altre quattro persone sono state denunciate solo per furto, sempre a causa degli allacci abusivi alla rete idrica, che sono stati scoperti nel corso dei controlli. Durante il servizio gli abusi sono stati rimossi dal personale tecnico della società erogatrice.

E sempre nel corso delle operazioni, tre appartamenti sono stati restituiti all’ente proprietario. Ma proprio per effettuare la riconsegna dell’abitazione e far sgomberare l’occupante abusivo dall’interno, è intervenuta una donna, già denunciata in passato per invasione di edifici. La signora ha cercato di ostacolare il lavoro dei Carabinieri in difesa del figlio, anche lui occupante abusivo. La donna si è opposta al lavoro dei Carabinieri, rifiutandosi di fornire le proprie generalità.

L’aggressione

Non soddisfatta, ha iniziato a urlare e ha aggredito i militari, inveendo e colpendoli con schiaffi e pugni. Ma la sua furia si spinta oltre: infatti ha preso la sua borsa e con quella ha iniziato a colpire furiosamente i Carabinieri, fino a quando non è stata bloccata. La donna è quindi stata anche denunciata per resistenza a pubblico ufficiale e rifiuto di fornire indicazioni sulla propria identità personale. Nel corso della giornata sono state controllate complessivamente 216 unità immobiliari.