Roma, occupazione abusiva a Torpignattara: Polizia riporta la proprietaria in possesso della casa

Occupato un appartamento nelle case popolari di Torpignattara a Roma: Polizia Locale restituisce i locali alla regolare affidataria.

Nuovo episodio di occupazione abusiva delle case popolari a Roma, con la vicenda che si è svolta in quest’occasione nel quartiere di Torpignattara. L’immobile occupato era stato assegnato a una signora italiana, che tornata a casa dopo alcune commissioni da sbrigare, si è ritrovata il proprio appartamento occupato da una donna straniera e bloccato dall’interno.

L’appartamento occupato a Roma

La signora, come ha visto che non riusciva a entrare nel proprio appartamento per il blocco del nottolino, ha avvertito subito gli agenti della Polizia Locale di Roma Capitale. La destinataria dell’alloggio infatti, sapendo la realtà cittadina in cui viveva, presumeva che il blocco della porta di casa dipendesse da un’occupazione lampo di qualche soggetto.

L’intervento della Polizia Locale di Roma Capitale

Grazie al tempestivo intervento degli agenti della Polizia Locale, la donna è riuscita a rientrare in tempi brevi all’interno del proprio appartamento. Gli uomini della Polizia Locale, infatti, sono riusciti a far valere il diritto della signora a rientrare all’interno del proprio domicilio. Un’azione che, grazie al tempestivo intervento, ha permesso alla vicenda di concludersi con un esito positivo.

L’occupante della casa

Come succede in numerose vicende analoghe a Roma, l’occupante dell’abitazione era una 40enne straniera, probabilmente aiutata da altri complici a inserirsi all’interno della dimora di Torpignattara. L’occupante è stata denunciata dalle forze dell’ordine intervenute nel domicilio occupato abusivamente, con la stessa donna che dovrà rispondere del reato commesso occupando la casa.

Sugli sviluppi di questa delicata vicenda continueremo a tenervi aggiornati, considerato anche come il fenomeno purtroppo stia sempre prendendo più piede all’interno dei quartieri periferici della Città Eterna. Sull’occupante, nelle prossime settimane dovrebbero arrivare gli esiti delle indagini, che stabiliranno se la donna avesse ulteriori complici all’interno di questa vicenda o meno. Soprattutto si attende l’esito del giudice, che stabilità quale condanna dovrà essere data all’occupante abusiva.