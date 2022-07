Roma, «Offrimi del latte»: gestore lo accondiscende ma lui devasta il bar

Roma. Nonostante sia trascorso circa un anno dai fatti che lo videro protagonista, Ahmed Brahim — 45enne del Ghana che un anno fa seminò il panico in via Marsala — è tornato da qualche giorno ad infastidire i baristi di diversi locali di Piazza Vittorio con la pretesa di fare colazione gratuitamente.

L’incubo dei baristi di Piazza Vittorio: 45enne ghanese devasta bar

Come anticipato, da alcuni giorni l’uomo ha cominciato ad infastidire gli esercenti. L’ennesima richiesta risale a questa mattina, poco prima delle 7 in un bar di Piazza Vittorio Emanuele II, proprio sotto i portici.

In questa circostanza l’uomo avrebbe chiesto un bicchiere di latte o comunque di avere la possibilità di fare colazione e nonostante il gestore del locale abbia accondisceso alla sua richiesta il 45enne, in un moto d’ira, gli ha devastato il locale. Vetrine rotte e tutto a soqquadro: questo il triste bilancio dell’accaduto.

L’arresto

La scena è stata notato dai Carabinieri di piazza Dante che in quel momento in transito e che hanno proceduto a bloccare l’uomo e a portarlo caserma. Arrestato per danneggiamento è attualmente in corso la verifica — con l’Autorità Giudiziaria — anche per il reato di estorsione.

I precedenti

Il 20 giugno del 2021 il 45enne aveva letteralmente seminato il panico in Via Marsala. In questa circostanza infatti stava minacciando le persone in transito alla stazione Termini brandendo un coltello da cucina. Gli agenti della Polfer per contenere le sue ire gli spararono all’inguine. Un intervento che fece discutere e che costò al 45enne le accuse di tentato omicidio, porto abusivo d’armi e resistenza. Ora, a distanza di più di un anno l’uomo è tornato a far parlare si sé.