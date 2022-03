Roma, ondata di arresti nelle periferie: traffico di droga e vendite al dettaglio

Roma. Giornate intense per gli agenti di Polizia continuamente alle prese con le operazioni di pattugliamento e perlustrazione a tappeto delle zone periferiche al centro storico. Queste sono spesso veri e propri centri di spaccio che diramano i loro traffici in tutta la Capitale. Il bollettino degli ultimi controlli parla di 8 arresti nelle scorse ore. I reati, sono tutti attinenti al traffico e alla detenzione di stupefacenti di diversa tipologia.

Gli arresti nella periferia di Roma

I primi due arresti sono stati portati a termine dagli agenti della Polizia di Stato del commissariato Tuscolano, dopo aver ricevuto diverse segnalazioni. Le indicazioni parlavano di un’attività di spaccio di sostanze stupefacenti ad opera di un uomo ed una donna del quartiere, proprietari di un cane di razza pitbull, particolarmente noto in zona. Nel loro appartamenti, che si è scoperto poi essere occupato abusivamente dagli stessi, gli agenti hanno avviato l’indagine.

Pedinamenti in zona Tuscolana: coppia ”stupefacente”

Una volta avuto il via libera, considerando le difficoltà riscontrate nel rintracciare i due soggetti, i poliziotti hanno deciso di appostarsi presso lo stabile ed attendere il loro rientro. Una volta giunti sul pianerottolo di casa, li hanno fermati e identificati: l’uomo 52 anni e la donna 49, entrambi romani. Dopo aver accertato definitivamente l’occupazione illecita dello stabile, si è proceduto poi alla perquisizione personale e del domicilio. In totale: 6 grammi di cocaina nascosta in un calzino, 61 grammi di hashish nascosti tra alcuni indumenti e ulteriori 5 dosi di cocaina già pronte ma che erano state buttate a terra dalla donna prima del controllo. Un bilancino, inoltre, è stato trovato nel vano ascensore.

I controlli a San Basilio a viale Marx

Altri due arresti sono stati effettuati in zona San Basilio. Qui, precisamente lungo viale Marx, un 33enne ed una 36enne sono stati colti letteralmente con le mani nel sacco mentre cedevano una dose di sostanza stupefacente. Nel loro appartamento, poi, ulteriori 54 grammi di cocaina oltre ad un bilancino di precisione, materiale per il confezionamento e 280 euro in contanti.

Tor Bella Monaca: ricettazione e spaccio di coca

A Tor Bella Monaca, nella zona Casilino invece, gli agenti hanno fermato altre 2 persone. Questa volta una coppia di 41 e 24 anni, entrambi italiani, ancora con le medesime accuse: detenzione ai fini di spaccio. Li hanno avvistati mentre ”lavoravano” nel quartiere a bordo di un’auto che poi è risultata rubata. A bordo c’erano 15 dosi di cocaina per un peso di circa 7 grammi e 60 euro rinvenuti addosso al 41enne.

Ancora arresti durante i controlli

Infine, un altro arresto in via Giovanni Battista Scozza, durante i consueti servizi di controllo. Un ragazzo di 22 anni, di origini egiziane, ed una donna di 46 anni, anche loro ”beccati” durante la vendita di stupefacenti. Addosso, avevano diverse dosi di cocaina confezionate e pronte per essere vendute.