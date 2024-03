Roma, operazione Alto Impatto a Porta Maggiore: minorenni aggrediscono poliziotti con il coltello

Le forze dell’ordine hanno organizzato una nuova operazione ad Alto Impatto a Roma: rissa tra minori nel quartiere del Pigneto.

Nuova operazione Alto Impatto della Polizia di Stato nel Centro Storico di Roma. Questa volta gli agenti sono tornati nel quadrante di Porta Maggiore, in un’azione di contrasto al degrado della zona. I poliziotti sono intervenuto con un minuzioso controllo di quest’area cittadina, portando avanti iniziative di contrasto allo spaccio della droga, le attività derivanti dalla malamovida tra I e II Municipio, oltre i reati predatori che purtroppo avvengono in questo punto della Città Eterna.

Operazione ad Alto Impatto nel Centro Storico di Roma

Nelle scorse ore, gli agenti hanno identificato oltre 200 persone nel quadrante di Porta Maggiore, controllando oltre 170 veicoli nella zona e facendo sopralluoghi in più di 20 attività commerciali della zona. L’azione di controllo è stata coordinata dalla Questura di Roma, con la collaborazione della Guardia di Finanza, la Polizia Locale di Roma Capitale e gli ispettori legati all’azienda dell’Asl Roma 2.

Agenti aggrediti da minorenni alla Metro di Roma

Alla stazione Pigneto della Metro C, gli agenti di Polizia sono stati aggrediti da due minorenni. I poliziotti sono stati attirati dalle urla di ragazzi provenienti dall’entrata della fermata ferroviaria. Qui gli agenti hanno fermato sette giovani, con uno di loro che ha perso un coltello dalle tasche durante l’identificazione. La lama dell’arma, caduta a un ragazzo 16enne, era considerevole.

Il coltello è stato raccolto pochi secondi dopo da una ragazza 14enne, che brandendo la lama ha cominciato a minacciare gli agenti di Polizia per non farsi identificare. Entrambi i ragazzi sono stati bloccati dagli agenti in servizio, che li hanno portati al Commissariato di Porta Maggiore.

Le indagini sui minorenni fermati al Pigneto

Le indagini effettuate sui giovani del Pigneto, ha fatto venire a galla diversi trascorsi legati alla microcriminalità dei minorenni. Il 16enne era stato protagonista di una rissa diversi mesi prima, con un ragazzo che nella vicenda rimase ferito con un coltello. La 14enne, invece, è stata denunciata per porto abusivo di armi e il rifiuto nel dare le proprie generalità alle forze dell’ordine.