Roma, operazione Alto Impatto alla Stazione Termini: aggrediti agenti della Polfer

Operazione ad Alto Impatto nella zona della Stazione Termini di Roma: aggrediti due poliziotti durante i controlli.

Nuova operazione ad Alto Impatto alla Stazione Termini di Roma. L’iniziativa volta a mantenere la sicurezza, ha portato gli agenti della Polizia Ferroviaria a intervenire all’interno della struttura ferroviaria e nelle vie limitrofi: in quest’ultima situazione, nuovamente i poliziotti si sono imbattuti nei rapinatori lungo via Giovanni Giolitti. Ulteriori controlli sono avvenuti nell’area commerciale della stazione, con i ladri che hanno visitato due attività aperte all’interno di quel quadrante.

Operazione Alto Impatto alla Stazione Termini

La prima vicenda si è svolta domenica 5 maggio, quando gli agenti della Polfer sono stati chiamati a intervenire davanti a una biglietteria della Stazione Termini. I poliziotti, durante un controllo di rito all’interno del locale, hanno individuato una persona sospetta. Soggetto che, per sottrarsi ai controlli delle forze dell’ordine, è arrivato allo scontro fisico con i poliziotti: sono servite due squadre per bloccare l’uomo e ammanettarlo. Durante l’aggressione, un poliziotto è rimasto ferito nella colluttazione.

Turista rapinato a via Giolitti

Ennesimo tentativo di borseggio su via Giovanni Giolitti. Vittima un turista, che si era fermato a mangiare presso un bar sulla strada prima di prendere il treno. Mentre addentava un panino, un soggetto avrebbe provato a rubargli lo zaino: i riflessi del turista, però si sono accorti del tentativo di borseggio, bloccando la mano del ladro. Il delinquente, per provare a mettere fuori gioco la vittima e la sua resistenza, è arrivato addirittura a spruzzargli dello spray urticante negli occhi. Una tecnica che ugualmente non ha dato i risultati sperati al ladro, con il turista che è riuscito a richiamare l’attenzione della Polfer e far arrestare il malvivente.

Tentativi di furto alla Galleria Commerciale della Stazione Termini di Roma

Altri due episodi si sono verificati presso due attività commerciali all’interno della Stazione Termini di Roma: la “Cioccolateria italiana” e il ristorante “Non c’è trippa per gatti”. In entrambi i casi, due ladri avevano tentato di rubare la borsa ai clienti dei due negozi o alle persone sedute al tavolo e distratte dal pasto.

Alla “Cioccolateria italiana”, i due ladri avevano monitorato per diversi minuti l’attività commerciale e i ladri che entravano. Uno dei due malviventi è entrato nel locale dopo aver individuato la vittima da colpire, rubando di forza uno zaino nero. Furto sventato grazie al personale del negozio, che ha bloccato il furfante e chiamato le forze dell’ordine.

Al ristorante, invece, la scena si è leggermente più complicata. Sempre due ladri che colpiscono, con entrambi i soggetti sudamericani in azione. Un uomo ha distratto accuratamente il personale di sala, mentre il complice velocemente era riuscito a rubare uno zaino: il soggetto era riuscito a toglierlo da una sedia, coprendolo con una giacca. Anche qui, i malviventi erano ignari di essere osservati dagli agenti in borghese, che prontamente sono intervenuti e hanno restituito la borsa alla legittima proprietaria: all’interno della sacca un iPhone da 200 euro e 150 euro nel portafoglio.