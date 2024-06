Roma, operazione anti-borseggiatori nel Centro Storico: 12 arresti

Maxi operazione anti-borseggiatori nel Centro Storico di Roma: in poche ore, Carabinieri arrestano 12 persone

Vasta operazione anti-borseggio da parte dei Carabinieri a Roma, che in queste ore sono intervenuti in diversi quadranti del Centro Storico. I militari si sono mossi sulle linee metropolitane della Capitale e nelle piazze più vissute della Città Eterna, riuscendo a cogliere sui fatti dodici borseggiatori di diversa etnia. Ancora una volta, le vittime dei ladri sono state individuate tra i turisti stranieri che vengono in vacanza nella nostra città.

Operazione anti-borseggiatori nel Centro Storico di Roma

Il primo tentativo di borseggio è avvenuto tra via Nazionale e via del Corso, in una zona storicamente piena di locali e soprattutto turisti. A finire in arresto sono state due donne di etnia rom, di 19 e 23 anni, che davanti agli occhi dei militari hanno sottratto un portafoglio a una turista lituana distratta su via IV Novembre. Le donne probabilmente la seguivano da diversi minuti, prima di allungare una mano verso i pantaloni della donna e portarle via il borsellino con i soldi: le giovani ladre sono state prontamente arrestate e portate in carcere.

Turista derubata a Colle Oppio

Un’altra spiacevole vicenda si è sviluppata davanti al Colosseo. Qui un borseggiatore africano, di 33 anni e originario dell’Algeria, avrebbe preso di mira una turista americana. Mentre la donna era distratta nell’osservare la meravigliosa struttura dell’Anfiteatro Flavio da via di Monte Oppio, il ladro l’avrebbe pesantemente strattonata: una violenza che vedeva un preciso scopo, considerato come le ha portato via la borsa con i propri effetti personali all’interno. La vicenda è stata denunciata ai Carabinieri, che subito hanno rintracciato il malvivente e l’hanno posto in arresto.

Nuovo furto alla fermata di Barberini

Ormai diventa un episodio quotidiano: un altro borseggiatore ha colpito alla stazione metropolitana di Barberini, sulla Metro A. In arresto sono finiti due borseggiatori (uomo e donna), entrambi legati al gruppo dei sudamericani. I ladri sono stati colti in flagrante dai Carabinieri, mentre erano impegnati a rubare il portafoglio di una turista polacca.