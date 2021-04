Roma. ‘Operazione bonifica’ nella Riserva Naturale di Monte Mario: l’iniziativa della Polizia di Stato

Nella giornata di oggi la Polizia di Stato si è occupata di portare a termine l’operazione di bonifica e messa in sicurezza della Riserva Naturale di Monte Mario (nell’aria di via Romeo Romei, all’altezza Cavalieri di Vittorio Veneto). L’attività di bonifica, nei pressi della Città Giudiziaria, ha permesso di contrastare il degrado della cosiddetta ‘panoramica’ ed è stata possibile solo grazie alle persone che ne hanno preso parte.

Nello specifico parliamo della preziosa partecipazione del Commissariato “Prati”, diretto da Filiberto Mastrapasqua, degli uomini della Sezione Operativa della Questura, e delle diverse Amministrazioni ed Enti, tra cui il personale di Roma Capitale, i Volontari della Protezione Civile, le Guardie Zoofile e personale dell’Ama; tutti coinvolti, a vario titolo, nelle operazioni di bonifica del verde e rimozione dei rifiuti.

L’aria infatti già volte è stata oggetto di “micro insediamenti” e la bonifica di oggi ha avuto l’obiettivo di scongiurare la ricostruzione di giacigli di fortuna, così come segnalato anche da esposti da parte di Associazioni e Comitati di quartiere.

All’interno dell’area, che è stata in buona parte ripulita, è stata rilevata la presenza di 7 baracche costruite con materiale di risulta, 1 giaciglio di fortuna, numerose masserizie di vario genere nonché bottiglie di vetro vuote, non veniva riscontrata la presenza di persone fisiche. Le citate operazioni verranno completate e concluse con utilizzo di mezzi idonei alla ripulitura totale nella giornata di venerdì 16 aprile, in attesa, l’area è stata affidata al personale dell’Ente Regionale Roma Natura