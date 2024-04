Roma, operazione sicurezza a Ponte di Nona: Carabinieri arrestano una persona

Operazione sicurezza dei Carabinieri nel quadrante di Roma Est: i militari hanno effettuato controlli a Ponte di Nona.

Proseguono le operazioni per la pubblica sicurezza a Roma. In queste ore i Carabinieri sono intervenuti nel territorio di Ponte di Nona, con l’obiettivo di contrastare ogni attività illecita e soprattutto il lavoro delle piazze di spaccio all’interno del quartiere nel VI Municipio capitolino: il bilancio dell’operazione ha portato i militari ad arrestare una persona per detenzione di armi e denunciare altri 4 soggetti.

Operazione sicurezza nel quartiere di Ponte di Nona a Roma

Le operazioni, in questa occasione, si sono concentrate in un quadrante sensibile agli episodi di criminalità organizzata. I militari hanno effettuato molteplici perquisizioni personali e dentro agli alloggi delle persone sospettate di avere rapporti con il giro criminale del territorio: tali fasi hanno portato al rinvenimento di varie droghe e soprattutto a scoprire soggetti possessori di armi mai dichiarate.

L’uomo arrestato nell’operazione a Ponte di Nona

Da diversi mesi la Procura di Roma era sulle tracce di un uomo di 56 anni. La persona, nata in Serbia, in passato si era reso protagonista di diversi reati contro il patrimonio pubblico e furti nella zona di Roma Est. Nell’ultima operazione dei Carabinieri, gli uomini dell’Arma sono riusciti a rintracciarlo e garantirlo alla giustizia: il soggetto era destinatario di un mandato di arresto per i numerosi illeciti compiuti in passato.

Dichiarano false generalità ai Carabinieri a Roma

L’operazione non è conclusa con l’arresto del ricercato, Sono stati denunciati anche tre ragazzi, tra i 20 e i 23 anni, originari dell’Egitto. I soggetti, durante le fasi di riconoscimento messe in atto dai Carabinieri, avrebbero dichiarato delle false generalità per non essere riconosciuti dalle forze dell’ordine. Gli uomini dell’Arma hanno accompagnato i tre giovani presso l’Ufficio Stranieri, per un eventuale provvedimento di espulsione dal territorio nazionale.

Droga a Ponte di Nona

Durante i controlli, i Carabinieri sono tornati a imbattersi con lo spaccio delle sostanze stupefacenti nel quadrante di Ponte di Nona. Qui sono stati colti in flagrante due persone, mentre addosso avevano dosi di sostanza stupefacente: per loro è arrivata la denuncia e la segnalazione alla Prefettura.