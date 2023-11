Roma, panico al supermercato: ladro armato aggredisce il Direttore

Sotto il cielo di Roma, questa mattina, il supermercato Conad di piazza dei Decemviri è diventato il teatro di una scena di paura e tensione. Un rapinatore armato di coltello ha fatto irruzione nel negozio, mettendo in fuga i clienti e seminando il panico tra i presenti.

La rapina al supermercato di Roma

Alle 9:00 di venerdì mattina, il 112 riceve numerose segnalazioni riguardanti “un uomo squilibrato all’interno del Conad”. Il criminale aveva tentato di rubare della merce, nascondendola sotto la giacca. Tuttavia, la sua azione è stata scoperta dai lavoratori del supermercato. Invece di consegnare la refurtiva, il ladro ha reagito con violenza, brandendo un coltello e minacciando chiunque si trovasse nelle vicinanze.

Il pugno al Direttore del supermercato di Roma

La situazione è rapidamente degenerata quando il direttore del Conad, come racconta RomaToday, è stato colpito in pieno volto con un pugno dal rapinatore. Gli attimi successivi sono stati segnati dalla fuga precipitosa dei clienti, mentre le volanti e gli agenti del VII distretto Tuscolano e del commissariato San Giovanni di polizia sono giunti prontamente sul luogo. Il criminale, in fuga dal negozio, è stato inseguito e bloccato dalla polizia una volta uscito in strada. I clienti, testimoni impotenti di questa violenta sceneggiatura, hanno assistito al disarmo dell’uomo da parte degli agenti.

L’intervento delle forze dell’ordine presso il supermercato

Una volta in custodia, l’uomo è stato affidato alle cure del personale del 118 e trasportato d’urgenza al Policlinico Tor Vergata in codice rosso psichiatrico. La sua identità, rivelatasi appartenere a un cittadino straniero, è ora oggetto di indagine da parte delle autorità giudiziarie. Il Conad di piazza dei Decemviri è tornato alla normalità dopo l’intervento tempestivo delle forze dell’ordine, ma l’episodio lascia dietro di sé un clima di apprensione e sgomento tra i residenti del quartiere Don Bosco. La comunità ora si interroga sulle misure di sicurezza da adottare per prevenire simili incidenti in futuro.