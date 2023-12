Roma Parade 1° gennaio 2024: itinerario esteso per le 30 formazioni in sfilata nella Capitale

Torna il 1° gennaio 2024 la parata musicale di Roma per celebrare l’arrivo dell’anno nuovo. L’itinerario partirà da Villa Borghese e attraverserà la Capitale passando per l’intero Tridente. Quest’anno il numero di formazioni italiane e internazionali che si esibiranno è raddoppiato, per un’esperienza ancora più coinvolgente.

Saranno oltre tre ore di puro intrattenimento musicale e folklorico quelle necessarie a percorrere l’itinerario che oltre 2000 artisti – tra musicisti, street artist, gruppi folklorici e majorette – attraverseranno nel centro storico di Roma il 1° gennaio 2024, a partire dalle ore 15:30. La Rome Parade, che qualche settimana fa ha annunciato ufficialmente le trenta formazioni che sfileranno in una varietà di straordinari numeri coreografici, svela ora il nuovo percorso, che oltre a toccare le principali arterie del Tridente romano si allungherà fino al parco di Villa Borghese.

Le bande internazionali

Da San Angelo, in Texas, arriverà la ANGELO STATE UNIVERSITY RAM BAND; da San Francisco, California l’ARCHBISHOP RIORDAN HIGH SCHOOL CRUSADER MARCHING BAND; dalla Virginia i CHARLOTTESVILLE HIGH SCHOOL MARCHING KNIGHTS; da Sparks, in Nevada, la EDWARD C. REED HIGH SCHOOL RAIDER

BAND; da Overland Park, nel Kansas, la HOWLIN’ HUSKY MARCHING BAND, dalla zona settentrionale di Chicago i LIBERTYVILLE HIGH SCHOOL MARCHING WILDCATS; da New York i THE SAINTS BRIGADE DRUM AND BUGLE CORPS; da Dallas gli SPIRIT OF AMERICA DANCERS; dalla Florida Centrale la SEMINOLE

HIGH SCHOOL – PRIDE OF THE TRIBE MARCHING BAND dalla comunità femminile sparsa nel mondo la RED HAT SOCIETY; dalla California del Sud THE SPIRIT OF GREAT OAK MARCHING BAND & GUARD; da Birmingham, in Alabama, la VESTAVIA HILLS REBEL MARCHING BAND; dalla contea di Palm Beach, in Florida, la WEST BOCA RATON COMMUNITY HIGH SCHOOL “VANGUARD” MARCHING BAND; da College Park, in Georgia, la ROBERT W. WOODRUFF MARCHING BAND.

Le bande italiane

Dall’Italia invece sono confermati alcune formazioni dalle diverse particolarità: gli ARTEFATTI STILTS di Myriam Abutori, le ASSOCIAZIONI DI RIEVOCAZIONE STORICA RIUNITE coordinate dall’A.R.S. Avxilia Legionis APS, la BANDA MUSICALE DI FIANO ROMANO, la BANDA MUSICALE GIACOMO PUCCINI DI CAVE, il GRUPPO STORICO E SBANDIERATORI CITTÀ DI CASTIGLION FIORENTINO e l’immancabile GRUPPO FOLK ‘LA FRUSTICA’ DI FALERIA.

Confermate anche alcune tra le più rinomate formazioni di Majorettes: da Selci e da Casperia, in provincia di Rieti, rispettivamente le GOLDEN STARS SABINE e le MAJORETTES DI CASPERIA; dalla Croazia le MAJORETTE DI VUKOVAR.

Ad incorniciare questo lungo corteo artistico saranno i modelli più caratteristici delle compagnie VESPA SIDE CAR TOURS e 38 INCOMING APE PIAGGIO: infine i MEGAFLATABLE BALLOONS, mega palloni artistici

gonfiabili che, oltre ai tradizionali ROME PARADE, SENATOR e CENTURION, presenteranno al pubblico quest’anno due nuovi personaggi: la majorette MARIE e il vigile TREVOR THE TRIANGLE.

Lo spettacolo, ad ingresso libero a tutti, sarà condotto da STEFANO RAUCCI e FRANCESCA CECI: l’intera parata sarà trasmessa via streaming sul canale YouTube della manifestazione e sul sito ufficiale

WWW.ROMEPARADE.COM [1].

Nei giorni delle festività, inoltre, le compagini sinfoniche e da camera attinenti ad alcune delle formazioni musicali giovanili statunitensi della parata si esibiranno in alcune basiliche romane e nel festival di Frascati. I dettagli e programmi di questi concerti saranno annunciati a breve sul sito della manifestazione.

ANGELO STATE UNIVERSITY

LA BAND

La Ram Band della Angelo State University di San Angelo, Texas, è composta da studenti di tutto il campus. Si esibisce in tutte le partite di football in casa, nelle esibizioni locali e statali e in altri eventi speciali. Dal 2018, la Ram Band ha ricevuto due inviti a esibirsi a livello internazionale e due inviti a esibirsi al Campionato di marcia

dello Stato UIL, entrambi primi nella storia del programma. La Rome Parade di quest’anno è la seconda esibizione internazionale della banda!

IL DIRETTORE

Il dott. Jonathan Alvis è direttore della banda all’Angelo State, dove dirige le bande da concerto e la Ram Band, supervisiona l’intera area bandistica, insegna corsi di educazione musicale e dirige il Summer

Music Camp. Gli studenti sotto la guida di Alvis hanno una comprovata esperienza di successo, con quasi il 100% che ha trovato lavoro come insegnante o che ha continuato con successo a frequentare scuole di

specializzazione in tutto il Paese. Sotto la sua direzione, la Ram Band ha ricevuto l’invito a marciare ai Campionati di marcia dello Stato UIL del Texas, alla Parata di Capodanno di Londra e alla Parata di Capodanno

di Roma, tutte prime nella storia del programma.

ARCHBISHOP RIORDAN HIGH SCHOOL CRUSADER MARCHING BAND

LA BAND

La Archbishop Riordan High School è una scuola cattolica privata e coeducativa di tradizione marianista situata nella città di San Francisco, in California.

Comprende un programma di convitto internazionale a cui possono partecipare studenti di tutto il mondo. La Crusader Marching Band è la più grande e attiva del suo genere nella città di San Francisco, e si esibisce in varie competizioni di marcia, come parate civiche, eventi scolastici/cittadini e altre esibizioni nella Bay Area, negli Stati Uniti e nel mondo! L’Archbishop Riordan è orgogliosa di avere un programma accelerato di avviamento alla banda a livello di scuola superiore: circa l’80% degli studenti che si esibiscono ha iniziato a

suonare il proprio strumento al nono anno.

La formazione si è esibita nella parata e nella celebrazione del Capodanno 2017 a Roma e nella parata e nel festival di Capodanno di Londra del 2019.

IL DIRETTORE

Kyle Hildebrant (direttore di banda) è un educatore musicale, trombonista e direttore di banda a fiato a San Francisco, CA. Ha conseguito una laurea in educazione musicale e un’abilitazione all’insegnamento in California presso la San Francisco State University. Hildebrant è membro di MENC, CMEA, NCBA e insegna alla Riordan da 10 anni.

Lance C. Ohnmeiss (direttore associato della banda) è un educatore, direttore d’orchestra professionista, cornista e membro del consiglio di amministrazione della CMEA Bay Section.

Ha conseguito un Master of Music in direzione strumentale presso la Messiah Univeristy in Pennsylvania e un Bechelors of Music in educazione musicale presso la San Francisco State University.

CHARLOTTESVILLE HIGH SCHOOL MARCHING KNIGHTS

LA BAND

I Charlottesville High School Marching Knights hanno ricevuto il “Virginia Honor Band Award” per ben 29 volte. Si tratta di una delle migliori marching band dello Stato. La banda ha registrato una crescita incredibile negli ultimi anni, superando quest’anno il traguardo dei 100 membri. La ricerca dell’eccellenza e la continuità sono stati i fattori trainanti di questa crescita e i marciatori non vedono l’ora di condividere il loro amore per la musica con il pubblico.

I marching Knights permettono agli studenti di partecipare agli sport autunnali e di far parte della marching band. Poiché la maggior parte degli autunni è in conflitto con gli orari di allenamento della maggior parte delle altre scuole, questo rende il CHS unico nello Stato. La formazione ha avuto diversi capitani di golf, corsa campestre, cheerleader, pallavolo e persino componenti della squadra di football Varsity che si sono esibiti nella marching band.

IL DIRETTORE

Jason Hackworth è al suo 12° anno come direttore di banda alla CHS e al 22° anno in generale. Ha conseguito una laurea presso l’Università del Tennessee e un master presso l’Università della Carolina del Sud. Quando non lavora con la banda, Hackworth si diverte a nuotare a livello agonistico, a leggere, a scrivere il suo libro e a passare il tempo con sua moglie e le sue tre figlie.

EDWARD C REED HIGH SCHOOL ‘RAIDER BAND’

La Edward C. Reed High School Raider Band si trova a Sparks, in Nevada, a 45 minuti dallo splendido lago Tahoe, tra le montagne della Sierra.

La Reed HS ha un corpo studentesco di 2.000 studenti provenienti da tutta la zona. I membri della Raider Band sono costituiti da studenti che rappresentano anche le classi di Arti dello Spettacolo, ROTC, Sport, Onore e Leadership all’interno della scuola.

La Raider Band si è esibita nella parata di Capodanno di Londra del 2020, alla sua seconda apparizione dall’inizio degli anni Novanta.

Ron Eichstedt è originario della California meridionale e ha frequentato l’Università del Nevada dove ha completato il suo Bachelor in Musica; successivamente ha ottenuto il Master in Musica. Ron Eichstedt vive in Sparks con sua moglie Jessica e i suoi tre figli; Rosalie, Finnley, Kennedy e Cassian.

HOWLIN’ HUSKY MARCHING BAND

LA BAND

La Howlin’ Husky Marching Band proviene da Overland Park, Kansas (USA). Oltre 120 membri compongono l’ensemble di esibizioni di marcia. Quasi 200 studenti partecipano al programma bandistico della scuola.

Perennemente, le quattro bande da concerto, la marching band, la guardia colorata e gli ensemble jazz della scuola hanno ricevuto valutazioni superiori da parte di tutti i giudici in tutte le competizioni a cui hanno partecipato. Gli studenti sono supportati da due direttori a tempo pieno, otto membri dello staff e un gruppo di sostegno di genitori che si impegnano al massimo per creare un’esperienza che cambi la vita degli

studenti musicisti.

Ogni anno, la Howlin’ Husky Marching Band presenta un GLOW SHOW in cui si spengono le luci dello stadio e i musicisti si esibiscono con tute luminose a batteria. I membri della comunità locale amano questa tradizione annuale!

I DIRETTORI

Daniel Kirk si è laureato presso la Missouri Western State University (Music Education and Piano Performance, 2007), la Northwestern University (MM Wind Conducting, 2015) e la Michigan State University (DMA Wind Conducting, 2017).

Kenneth Tysick ha conseguito le lauree presso la Wichita State University (Educazione musicale, 2014) e la Bowling Green State University (MM Wind Conducting, 2018). È attualmente direttore di banda nel distretto scolastico di Blue Valley a Overland Park, KS. Prima di arrivare a Blue Valley, è stato direttore di banda nei distretti scolastici di Maize, Andover e St. Aloysius. È anche direttore dell’orchestra giovanile del campus di Leawood della Church of the Resurrection. Ha conseguito un Bachelor of Music Education presso la

Wichita State University e un Master of Instrumental Music Education presso la Bowling Green State University.

LIBERTYVILLE HIGH SCHOOL MARCHING WILDCATS

LA BAND

I Libertyville High School Marching Wildcats provengono da Libertyville, Illinois, situata a Nord di Chicago. La banda è composta da circa 100 musicisti appartenenti al liceo della scuola, che si offrono come volontari. Essi partecipano anche al programma di concerti della banda scolastica. I Marching Wildcats si esibiscono a tutte le partite casalinghe di football americano organizzata dal liceo, oltre che all’annuale ‘Homecoming Parade’.

Prima di Roma, la banda ha anche preso parte alle parate di Chicago e Londra.

I DIRETTORI

I Marching Wildcats sono diretti da Adam Gohr, Matt Karnstedt e Savannah Hendricks. Adam si è laureato presso l’Universita’ dell’Illinois e la Penn State University. Mentre Matt si è diplomato presso la Libertyville High School nel 2008, e ha conseguito la sua laurea presso la Butler University. Savannah, oltre che ad essersi laureata presso la ‘Illinois University’, partecipa anche alla ‘Marching Illini Drumline’.

SAINTS BRIGADE DRUM AND BUGLE CORPS

The Saints Brigade Drum and Bugle Corps è una banda musicale proveniente da New York. Il gruppo è registrato come un organizzazione non-profit che ha come obiettivo l’insegnamento della musica a tutti coloro che decidono di unirsi ad essa senza nessun tipo di discriminazione. I membri della banda provengono da tutti le classi sociali statunitensi! Oltre all’insegnamento gratuito della musica, l’organizzazione provvede anche a offrire scholarships universitarie ai migliori studenti appartenenti alla banda. Per entrare nel gruppo non è necessario alcun pagamento e tutti sono benvenuti!

IL DIRETTORE

Il signor Frank Barchella ha fondato il gruppo nel 2011. In tutti questi anni non solo ha fatto si che il gruppo crescesse, ma ha anche contribuito all’istruzione dei ragazzi tramite la musica. Prima di Roma, la band si è esibita al Disneyland in Florida e alla parata di Londra.

SEMINOLE HIGH SCHOOL – PRIDE OF THE TRIBE MARCHING BAND

La Banda Musicale “Pride of the Tribe” della Seminole High School, proveniente dalla Florida centrale, è una banda marciante che vanta una ricca storia di eccellenza e importanti successi.

Composta da oltre 200 studenti, il repertorio del gruppo include una varietà di stili musicali, dalle marce tradizionali fino ad arrivare ai successi pop contemporanei. Questa organizzazione rappresenta una fonte

di orgoglio e ispirazione per l’intera comunità della Contea di Seminole. La “Pride of the Tribe” è formata da studenti di età compresa tra i 14 e i 18 anni, e vanno da principianti fino a ragazzi più esperti con oltre 7 anni di esperienza. Oltre agli studenti, anche i genitori accompagnatori, gli insegnanti e gli amministratori vengono

considerati come membri appartenenti della banda. La Marching Band è stata più volte coinvolta in viaggi all’estero, avendo fatto tour in Europa, Giappone e Hawaii. La Marching Band ha un grande rispetto per le

tradizioni e le culture dei diversi paesi, cercando di integrarne gli stili musicali il più possibile nel proprio repertorio.

Nel 2019, la “Pride of the Tribe” è stata una delle dieci bande provenienti dalle scuole superiori ad aver rappresentato gli Stati Uniti al 75º anniversario dello sbarco in Normandia, in Francia.

SPIRIT OF AMERICA DANCERS

Gli Spirit of America Productions, provenienti da Dallas, Texas, offrono l’opportunità a ballerini e cheerleader provenienti da scuole e college americani di sfilare a varie parate. I perfomer della Spirit of America partecipano a svariati spettacoli sia negli Stati Uniti che in altri continenti. Le esibizioni in America includono la ‘Macy’s Thanksgiving Day Parade’, che si svolge a New York e la ‘Miss American Boardwalk Parade’ di Atlantic City, New Jersey. Gli Spirit of America sono anche gli organizzatori della Macy’s Thanksgiving Parade da ben

36 anni. A livello internazionale, gli Spirit of America si sono esibiti alla ‘St. Patrick’s Day Parade’ di Dublino in Irlanda e la ‘London New Year’s Day Parade’ a Londra. Quest’anno sarà la loro seconda partecipazione alla Rome Parade! Sono diretti da Roger Hayes.

RED HAT SOCIETY

La Red Hat Society è un gruppo di gioco internazionale per donne unico nel suo genere che promuove la passione per il divertimento, l’amicizia, la forma fisica, la libertà di esprimersi in modo positivo e la

dedizione alla realizzazione dei sogni di una vita, il tutto attraverso il potere del divertimento!

THE SPIRIT OF GREAT OAK MARCHING BAND & GUARD

LA BAND

La Spirit of Great Oak compie 20 anni come scuola e sotto la direzione di Jerry Burdick-Rutz. Durante questo periodo, i gruppi sono stati premiati con diversi riconoscimenti, tra cui la medaglia di bronzo al campionato statale della California nel 2021 e la medaglia d’oro al campionato statale nel 2022. La Drumline e la Color Guard sono state selezionate come campioni sia nel 2021 che nel 2022.

IL DIRETTORE

Jerry Burdick-Rutz entra nel suo 20° anno di direzione musicale presso la Great Oak H.S. Ha conseguito il master presso l’Università del New Mexico e il Bachelor of Music presso la Michigan State University. Alla

MSU è stato il Drum Major della Spartan Marching Band ed è stato Drum Major dei Cadets of Bergen County Drum & Bugle Corps, campioni del mondo nel 1993.

VESTAVIA HILLS HIGH SCHOOL REBEL MARCHING BAND

LA BAND

La Vestavia Hills Rebel Marching Band è il più grande ensemble che si esibisce alla Vestavia Hills High School. Il gruppo è composto da musicisti che hanno tra i 14 e i 18 anni. La Rebel Marching Band si esibisce costantemente durante le partite della Vestavia Hills Rebel American Football il venerdì sera. Inoltre partecipa a molti altri eventi locali e regionali. La formazione ha festeggiato 53 anni di esistenza. L’esibizione della

banda nella parata del Capodanno di Roma di quest’anno segna la terza esibizione internazionale della banda.

IL DIRETTORE

La Rebel Marching Band della Vestavia Hills High School è diretta da Jerell Horton e Heather Palmer. Il signor Horton e la signora Palmer guidano la banda dal 2006. Sotto la loro direzione la banda si è esibita in diversi festival locali e regionali, tra cui le partecipazioni alla Fiesta Bowl Parade, alla Philadelphia Thanksgiving Parade, alla Fiesta Flambeau Parade, alla London New Years Day Parade e alla Dublin New Years Day Parade.

WEST BOCA RATON COMMUNITY HIGH SCHOOL “VANGUARD” MARCHING BAND

LA BAND

La West Boca Raton High School Band, nota come “Vanguard”, è composta da 175 studenti musicisti che si esibiscono in sette diversi ensemble musicali. Il programma della banda comprende l’Ensemble di fiati, la

Symphonic Band, la Concert Band, le Jazz Band 1 e 2, la Marching Band e l’Ensemble di percussioni. Per la marching band si tratta del terzo viaggio in Europa, dopo essersi esibita a Londra per la New Year’s Day Parade nel 2016 e nel 2020.

IL DIRETTORE

Larry Shane, insegnante certificato dal National Board, ha conseguito la laurea in Musica presso l’Università di Miami nel 1991 e il Master in Educazione presso l’Università della Florida Centrale nel 2004. Attualmente è al suo dodicesimo anno come direttore di banda alla West Boca Raton High School, con precedenti esperienze di insegnamento in scuole superiori sia in Florida che in North Carolina.

THE ROBERT W. WOODRUFF MARCHING BAND

LA BAND

La Woodward Academy è una scuola indipendente situata a College Park, vicino ad Atlanta, Georgia. La scuola è stata fondata nel 1900 come ‘Georgia Military Academy’ ed è poi diventata un istituto misto nel 1964. Il nome è stato cambiato nel 1966 in ‘Woodward Academy’. Spesso gli studenti di Woodward, dopo aver finito il college, vengono ammessi nelle migliori università degli Stati Uniti e nel mondo. La prima banda a Woodward è stata fondata nel 1908 e Robert W. Woodruff, uno dei presidenti della Coca Cola, è stato un membro fondatore come studente. Woodward ha due bande concertiste, una ‘big band jazz’ e una ‘banda marciante’. Le bande di Woodward Academy si sono esibite in tutto il continente americano alle Convenzioni Statali GMEA, alle Convenzioni MENC della Divisione Meridionale, al Festival Nazionale delle Bande di America, alla Conferenza della Divisione Meridionale dell’Associazione Nazionale delle Bande e internazionalmente alla Parata di Capodanno di Londra, alla Parata del Torneo delle Rose e sono stati anche anche selezionati per partecipare alla Cerimonia di Apertura dei Giochi Olimpici di Sydney 2000.

I DIRETTORI

Il signor Kenneth Beard è attualmente al suo diciassettesimo anno come insegnate presso la ‘Woodward Academy’, dove ricopre il ruolo di Direttore delle Bande e Direttore delle Bande della Scuola Superiore. Durante questi anni alla Woodward Academy, il signor Beard ha servito in diversi ruoli come: Direttore delle Bande della Scuola Elementare, Media e Superiore. Prima di insegnare alla Woodward Academy, il signor Beard ha insegnato per 30 anni nelle scuole pubbliche della Georgia a livello elementare, media e superiore. Nativo della Georgia, il signor Beard ha conseguito il suo Bachelor in Educazione Musicale presso la ‘Georgia

State University’ e un Master in Performance e Letteratura presso la ‘Eastman School of Music’, con il clarinetto come suo strumento principale. Ha ricevuto l”Attestato di Eccellenza” dalla ‘National Band

Association’ in otto diverse occasioni ed è stato elencato più volte in ‘Who’s Who Among American Teachers’.

La signora Valerie Womack Morgan è attualmente nel suo sedicesimo anno come direttrice delle bande presso la Woodward Academy School. In precedenza, la signora Morgan ha ricoperto posizioni di direttrice delle bande presso la ‘Simmons Middle School’ a Hoover, Alabama, e presso la ‘Fayette Middle Schoo’l e la ‘Babb Middle School’ nella zona metropolitana di Atlanta. Ha conseguito il suo Master in Educazione

Musicale presso il VanderCook College of Music a Chicago, Illinois, e il suo Bachelor in Educazione Musicale presso la Troy University a Troy, Alabama, ed è stata destinataria dell'”Attestato di Eccellenza” della National Band Association in numerose occasioni. Nel 2018, è stata finalista statale per il Jacksonville University Teacher Hall of Fame. La signora Morgan ha ricoperto numerose posizioni di leadership a livello di distretto e statale per la GMEA. La signora Morgan è attiva come relatrice e giudicatrice.

ARTEFATTI STILTS

Artefatti Stilts nasce nel 1995 a Roma da un’idea della direttrice Miriam Abutori. Il gruppo lavora in tutta Italia ed Europa e vanta collaborazioni con noti cantanti e partecipazioni in festival, programmi televisivi e grandi eventi tra cui il Carnevale di Venezia, la Festa di Roma, l’MTV Awards, il Festival Bar, etc. Ha collaborato con Ducati e altre importanti aziende. Opera stabilmente nel rimonato stabilmento Singita Miracle Beach di Fregene.

Miriam Abutori è una danzatrice diplomata in danza classica e contemporanea. Attrice, performer, trampoliera, cantante. Miriam fonda nel 1990 l’Accademia degli Artefatti. Coreografa, scenografa e regista del gruppo, fabbrica per questo anche tutti i costumi.

ASSOCIAZIONI DI RIEVOCAZIONE STORICA RIUNITE

Il gruppo è un team di diverse associazioni di rievocazione storica senza scopo di lucro, coordinate dalla capogruppo A.R.S. AVXILIA LEGIONIS – APS, che solo in occasione della Rome Parade si raduna sotto questa particolare nomenclatura, per avere una presenza eterogenea dei molti personaggi storici che erano presenti nell’antica Roma. Ogni associazione ha una sua specificità. Essendo di gruppi ed epoche diverse dell’antica Roma, spesso i comandi in latino sono differenti e qualcuno talvolta esegue delle azioni divertenti che non tutti riescono percepire. Nel post evento e durante le cene di gruppo, questo è un motivo di divertimento.

A.R.S. AVXILIA LEGIONIS – APS è un’associazione di rievocazione storica di arcieri ausiliari siriaci del I-II sec d.C. di guardia, in epoca Imperiale, in alcune legioni specifiche. Nasce con con lo scopo di edivenziare ed esaltare questi reparti denominati “Avxillia”, e nello specifico le figure degli arcieri (Sagittarii). Ogni elemento dell’Associazione è certificato e si avvale tra le sue fila di istruttori di tiro con l’arco della UISP Nazionale.

BANDA MUSICALE DI FIANO ROMANO

La Banda Musicale di Fiano Romano ha radici molto lontane nella storia. Un gruppo di musicanti era presente a Fiano già sul finire del ‘800, come testimoniano diversi documenti e foto dell’epoca. La prima data ufficiale della presenza della Banda è il riconoscimento da parte del Consiglio Comunale, chiesto da questi musicanti, avvenuto il 5 gennaio 1902 (esattamente ben 120 anni fa). Il gruppo musicale si è esibito negli anni in diverse e importanti manifestazioni. La Banda si esibisce in sfilata al suono di allegre marce brillanti ed è dotata di un

repertorio da fermo-sfilata con musica popolare e marce sinfoniche. L’organico comprende ben 4 generazioni, operano nella Banda Musicale professori diplomati.

IL DIRETTORE

Aldo Surio nasce ad Avetrana (Taranto) il 20/12/1941, consegue il diploma di clarinetto presso il Conservatorio “Giovanni Paisiello” di Taranto. Dal 1961 al 1981 entra a fare parte della Banda della Guardia di Finanza. Nel 1980 fa parte dell’Orchestra Sinfonica RAI di Torino, fino al 1983. Dal 1981 al 2009 è docente della cattedra di clarinetto presso il Conservatorio “Alfredo Casella” dell’Aquila. E’ stato direttore del Complesso Strumentale “G. Verdi” di Passo Corese – Fara in Sabina (Rieti) dal 1983 al 2000, annoverando diverse tournée nel mondo,

tra le quali citiamo quella in America a New York, in Costa Rica, Dal 2010 ricopre il ruolo di maestro, direttore artistico e insegnante presso la Banda Musicale di Fiano Romano.

BANDA MUSICALE GIACOMO PUCCINI CITTÀ DI CAVE

La Banda Musicale è stata fondata 50 anni fa, nel 1972, nel solco della tradizione pluricentenaria bandistica cavense. Ha al suo attivo la partecipazione a programmi RAI (Unomattina – I Cervelloni – Regala di Natale), tourné in Italia (Sicilia, Puglia, Trentino, Lombardia, Campania) ed all’estero (Belgio, Austria, Spagna, Croazia, Francia). E’ formata da 45 giovani musicanti che fanno della musica e dello stare insieme il proprio ideale di vita. La “Giacomo Puccini” è forse l’unica delle Bande musicali di tutto il mondo che ha suonato più volte al cospetto dei Papi degli ultimi 50 anni: Giovanni Paolo II nel 1993-1994-1995; Benedetto XVI nel 2006-2012; Francesco nel 2013-2016-2021.

IL DIRETTORE

Il Maestro Lgt. Mario Muraglione è stato per 36 anni primo clarinetto basso della Banda musicale dell’Esercito Italiano. Ha al suo attivo oltre un trentennio di direzione bandistica, docenza preaccademica e ricerca musicale. Dal 1985 al 2012 è stato Direttore della Banda Musicale “G.P. da Palestrina” di Palestrina (Roma). Dal 2012 è direttore artistico della Banda musicale Giacomo Puccini – Città di Cave con la quale svolge una intensa attività concertistica e didattica.

GRUPPO FOLK “LA FRUSTICA” DI FALERIA

La Frustica nasce nel 1993 a Faleria (VT), é diretta dal maestro Sergio Belardi. Ha sfilato in manifestazioni in Italia e nel mondo – da ricordare, due volte al “Columbus Day” New York, al Capodanno cinese ad Hong Kong e Shanghai, al Festival delle Bande di Albertville, a Bucarest, Torrevieja, in Costa Azzurra, ai Carnevali di Nizza, a Murcia, Viareggio, Ivrea e Acireale. Dal 2008 ad oggi, il gruppo si affida a Monica Rizzi, per intraprendere un percorso coreografico che gli consente di partecipare a molteplici Musikparade in Germania e in Belgio.

IL DIRETTORE

Sergio Belardi nasce a Faleria (Viterbo) il 31/12/1960, si diploma brillantemente in Clarinetto al conservatorio di S.Cecilia di Roma e nel 1979 entra a far parte della prestigiosa Banda dell’Arma dei Carabinieri. Dal 1993 è direttore artistico de La Frustica con cui ha partecipato a tournée in tutto il mondo. È anche maestro della Banda Musicale Brasilino Severini di Faleria e recentemente è stato nominato direttore d’onore della banda musicale Los Salerosos di Torrevieja in Spagna.

GRUPPO STORICO E SBANDIERATORI DI CASTIGLION FIORENTINO

Il Gruppo storico e il Flag Waving di Castiglion Fiorentino si rifanno all’antica usanza del XVIII secolo di sventolare le bandiere quando, in tutta Europa e in particolare in Italia, dopo un evento speciale come la

fine di una guerra, i capofila delle parate militari celebravano l’evento eseguendo esercizi difficili con le proprie bandiere. La formazione è composta da una moltitudine di bandiere colorate, tutte con l’emblema della città. Castiglion Fiorentino, originariamente un insediamento etrusco e successivamente un antico borgo medievale, è arroccato su uno degli ultimi rami dell’Appennino toscano.

Come risultato di molti anni di attività, questo gruppo storico è oggi famoso e apprezzato in tutto il mondo non solo per aver reso noto il nome della città e la tradizione di sbandieratori, ma anche per essere araldo di pace e solidarietà. Il gruppo si è esibito dalla Russia al Perù, dagli Stati Uniti all’Australia.

MAJORETTES GOLDEN STARS SABINE

LA FORMAZIONE

L’Associazione Majorettes Golden Stars Sabine nasce nel 1995 a Selci, in provincia di Rieti. Sin dagli esordi è allenata da Monica Rizzi e dal 2019 dalle Trainers Ramona Mostocotto ed Elisa Virgili. Le collaborazione con molte realtà bandistiche locali le permette di seguire in primis la tradizione popolare italiana legata alle Bande

Musicali, con le quali partecipa all’estero ad eventi internazionali di grande rilievo; parallelamente la formazione si allena per i Campionati italiani Majorettes Sport, ai quali partecipa da 6 anni e,

grazie alle diverse qualificazioni di categoria, ha preso parte agli Europei e Mondiali portando la bandiera italiana in diversi stati. Tanti viaggi… alcuni lontanissimi. Tanti aerei… alcuni quasi persi. Allenamenti interminabili… ma spesso finiti con pizza e karaoke. Diverse generazioni a confronto… unite da una passione comune. Tanto impegno… sempre ripagato da forti emozioni.

LA DIRETTRICE

Ramona Mostocotto era presente alla nascita dell’Associazione The Golden Stars Sabine Majorettes come performer ed oggi è lei ad allenare le majorettes. La signora Mostocotto riesce a condividere la sua passione e la sua esperienza con tutte le componenti, dalle bambine che si cimentano per la prima volta con le majorettes fino alle performer esperte con cui è cresciuta nel corso degli anni. Anni che l’hanno vista diventare non solo l’istruttrice del gruppo, ma anche una splendida madre.

MAJORETTES DI CASPERIA

LA FORMAZIONE

Le Majorettes di Casperia nascono a Casperia nel 1995, dall’idea di creare un gruppo artistico e folkloristico. Negli anni hanno arricchito il proprio repertorio e questo ha permesso loro di potersi esibire in varie manifestazioni, sia nazionali che internazionali, come ad esempio in Spagna, Repubblica Ceca, Francia, Svizzera, Corfù, New York nella parata del Columbus Day. Di grande rilievo gli eventi nazionali, primo dei quali il Festival Internazionale Bande Musicali e Majorettes di Giulianova. Far parte del loro gruppo è come vivere una seconda famiglia, non solo per le ragazze ma anche per le loro famiglie. L’empatia è un sentimento molto frequente tra di loro, che vede crearsi nuovi legami e crescere l’aspetto umano di ogni membro della formazione. Il loro motto “L’unione fa la forza”.

LA DIRETTRICE

Roberta Gennari nasce a Casperia, fin da subito diviene Presidente del gruppo Majorettes di Casperia. Donna con grande empatia, capacità ed intelligenza, ricopre ruoli importanti nella società asprese che la vede protagonista oltre che nel gruppo majorettes anche nella vita amministrativa di Casperia, senza dimenticare il suo grande ruolo nella sua famiglia come figlia, moglie, madre e nonna. Stimata ed apprezzata, non solo dagli amici, ma anche da chi ha la fortuna di conoscerla.

VUKOVAR MAJORETTES

LA FORMAZIONE

Le Majorettes di Vukovar provengono da Vukovar, Croazia. La formazione si esibisce e gareggia attivamente in tre categorie di età: cadetti, juniores e seniores. Sono attualmente campionesse del Campionato nazionale e della Coppa delle Nazioni. Nel 2018, nell’ambito del workshop UNESCO, sono state invitati a visitare Miami, negli Stati Uniti, dove hanno arricchito il programma un particolare repertorio di numeri.

LA DIRETTRICE

Andreja Madžar è un’insegnante di scuola primaria di Vukovar che ha una lunga storia con le Majorettes di Vukovar. Ha iniziato a esibirsi con loro come giovane majorette nel 2000 e nel 2010 è diventata allenatrice autorizzata. Nel 2013 ha iniziato a giudicare le competizioni e nel 2016 ha iniziato ad allenare i gruppi competitivi. Nello stesso anno ha assunto il ruolo di Presidente dell’Associazione Majorette. Recentemente ha ampliato le sue competenze e si è dedicata anche alla coreografia di gruppi di majorette.

MEGAFLATABLES BALOONS

Megaflatables è uno dei leader del mercato dei gonfiabili pubblicitari presente in ben 40 paesi dove fornisce palloni gonfiabili di qualsiasi forma e dimensioni, dirigibili fino ad includere uno schermo da proiezioni gonfiabile. Il loro motto è “se lo puoi immaginare noi lo possiamo realizzare”. La Megaflatables è entusiasta di essere nuovamente parte della Rome Parade dove, oltre a quello simbolo della parata, porterà “Gladiatore”, Centurione”, Maria la majorette” e Trevor”.

38 INCOMING APE PIAGGIO

Presenti alla Parade numerosi esemplari di “ape calessino”, versione italiana del tuk tuk asiatico. L’ape calessino, come la vespa, è prodotto dalla Piaggio e fa parte del “made in Italy”. Esemplare tipico di Italian Lifestyle, il mezzo è utilizzato generalmente dalla compagnia per portare i turisti a spasso per la Città Eterna,

organizzando anche particolari esplorazioni delle bellezze di Roma su misura per singoli clienti.

VESPA SIDE CAR TOURS

La Vespa Side Car Tours è la prima compagnia di tours di Roma ad offrire questa esperienza unica. Un’esperienza, nuova, originale e divertente in grado di soddisfare ogni aspettativa. Le Vespa Side Cars,

moderne e costruite su misura, conducono i visitatori per le vie di Roma in un giro di tre ore, accompagnati da una guida ufficiale che li conduce in diversi luoghi spettacolari. La compagnia “Vespa Side Car Tour” è stata creata nel 2018 e sperimentata da oltre 10,000 persone.

Il responsabile dell’azienda, Luca Di Trapano, è una guida turística con una formazione universitaria storico-artistica. Appassionato e sensibile, è innamorato da sempre del suo lavoro. Trascorre le sue giornate immerso nella bellezza e come un menestrello contemporaneo cerca di trasmettere ai suoi ospiti tutta la meraviglia che Roma può offrire attraverso le storie della città e di chi l’ha abitata nel corso dei suoi 2775 anni, con aneddoti, leggende e modi di dire.