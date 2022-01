Roma, paura a Ciampino: aereo atterra su un fianco

Momenti di paura questa sera all’aeroporto di Roma Ciampino, dove un aereo privato proveniente da Milano Malpensa, a causa di un guasto al carrello, ha effettuato un atterraggio di emergenza. Il velivolo, dopo essersi abbassato al suolo, è atterrato su un fianco, finendo fuori pista.

Roma, aereo atterra su un fianco: paura a Ciampino

E’ successo nella serata di oggi, 26 gennaio, alle ore 19:24. Si tratta di un aereo privato AB 25 con 5 persone a bordo. Immediatamente nell’aeroporto sono scattate le misure di sicurezza e tutto il traffico aereo è stato interdetto. L’aereo ha terminato la sua corsa fuori pista, su un fianco, all’altezza del varco 5. Fortunatamente le persone a bordo non sono rimaste ferite e sono riuscite ad uscire dal velivolo in maniera autonoma. Sul posto sono immediatamente accorsi i vigili del fuoco e il personale dell’aeroporto.

L’aereo presentava problemi al carrello. Fino alle 20:40 l’aeroporto è rimasto interdetto al traffico, anche se lo stato di emergenza è terminato alle 19:40.

L’intervento

“Il tempestivo intervento dei vigili del fuoco della sede aeroportuale di Ciampino ha evitato conseguenze peggiori”, dichiara Riccardo Ciofi della Fns cisl di Roma Capitale e Rieti. “Il personale dei vigili del fuoco specializzato in questo tipo di interventi aeroportuali”, prosegue il sindacalista, “una volta giunto sul posto ha circoscritto la zona e messo in sicurezza l’aeromobile facendo evacuare le 5 persone a bordo, 3 dell’equipaggio e 2 passeggeri, fortunatamente illese.

La nostra preparazione ci porta ad essere sempre pronti ad ogni tipologia di intervento e le alte qualificazioni del corpo hanno dimostrato oggi e in ogni occasione, che i vigili del fuoco rappresentano l’eccellenza del soccorso pubblico di questo paese”, ha concluso Ciofi.