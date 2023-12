Roma, paura a scuola: crolla l’intonaco al Liceo Machiavelli. L’episodio solleva l’allarme per la sicurezza degli studenti e il personale scolastico

Al Liceo Machiavelli di Roma crolla un intonaco del soffitto addosso a due studentesse mentre seguivano la lezione.

Poteva finire in tragedia all’interno del Liceo Machiavelli di Roma, dove una porzione d’intonaco si è staccata dal soffitto all’interno di un’aula. La struttura scolastica, presente a piazza Indipendenza, vedeva al suo interno svolgersi diverse lezioni nel momento del crollo: proprio nell’aula dove si è verificato il problema, un docente della scuola stava tenendo la sua abituale lezione ai ragazzi, in un episodio che solo fortunosamente non ha fatto feriti.

Il crollo dell’intonaco al Liceo Machiavelli di Roma

Il pezzo del soffitto, secondo le testimonianze degli studenti presenti in aula, avrebbe raggiunto due ragazze compagne di classe, che solo per miracolo non sono rimaste ferite nel crollo e dalla traiettoria delle schegge schizzate dopo il tonfo a terra. L’episodio si è verificato ieri mattina, in una vicenda che ha attivato subito i rappresentanti della scuola sull’effettiva sicurezza dell’edificio.

Crollo al Liceo Machiavelli: la parola degli studenti

Molti studenti, sostenuti dai rappresentanti all’interno del Machiavelli, sono rimasti basiti davanti l’episodio. Come sottolinea la Rete degli Studenti Medi su La Repubblica, “è inammissibile come in una scuola romana si metta a rischio la sicurezza dei ragazzi che seguono l’attività didattica”. Al momento, però, l’episodio avvenuto nella scuola del Centro Storico di Roma sembra un caso isolato.

La parola alla dirigente scolastica del Machiavelli di Roma

Come riporta la dirigente scolastica del Liceo Machiavelli, “nulla aveva fatto intuire nei giorni scorsi a un simile crollo nella classe”. È ovvio però che la scuola, per garantire la sicurezza degli studenti e il suo stesso personale scolastico, ha dovuto iniziare immediatamente dei controlli a tappeto su tutto l’edificio scolastico, al fine di prevenire ulteriori crolli nella struttura.

Il rischio sicurezza nelle scuole di Roma

Come abbiamo accennato anche negli scorsi articoli de Il Corriere della Città, l’allarme sicurezza nelle scuole romane non è un fatto isolato al contesto del Machiavelli. Oggi, troppe strutture soffrono di crolli o gravi criticità strutturali sul tutto il territorio comunale, con i dirigenti scolastici che non riescono a intervenire sulle criticità per l’assenza di fondi erogati dall’ente della Città Metropolitana di Roma Capitale.