Roma, paura per uno scontro bus Cotral auto sulla via Aurelia: donna in Ospedale

Incidente automobilistico sulla via Aurelia a Roma: un autobus del Cotral e una Dacia si scontrano, ferita una signora

Brutto incidente a Roma, prima dell’ora di pranzo. Sulla via Aurelia, un autobus del Cotral è entrato in collisione con una jeep. Sulla vicenda e le dinamiche, gli agenti della Polizia Locale stanno cercando di fare piena luce. Al momento, tra i feriti c’è solamente la donna che guidava l’automobile. Dopo alcune ore per compiere i rilevamenti sulla strada, la tratta è stata riaperta alla viabilità capitolina.

L’incidente sulla via Aurelia a Roma

Secondo il verbale dei vigili urbani, l’incidente avrebbe visto lo scontro tra un bus del Cotral e una Dacia. L’episodio si è verificato all’altezza di via dei Casali Santovetti, nella zona commerciale della via Aurelia. In dinamiche ancora tutte da comprendere, i veicoli si sarebbero scontrati prima dell’ora di pranzo: sul posto, i soccorritori sono arrivati intorno alle 11:30. Subito è stato fatto un bilancio dei feriti.

I feriti nell’incidente

I soccorsi hanno verificato, una volta giunti sul punto dell’incidente, le condizioni dei feriti. Nell’autobus fortunatamente nessun utente è rimasto ferito, compreso l’autista che portava il mezzo pubblico. Situazione ben diversa a bordo della Dacia, di modello Sandero: la signora al volante, di 57 anni e che probabilmente era uscita per delle compere, ha riportato diversi traumi nella collisione.

In una situazione clinica che non viene descritta come critica, i medici dell’ambulanza hanno effettuato una prima visita sul posto dell’incidente: dopo un primo check delle condizioni della signora, si è decisa di trasferirla in pronto soccorso. La donna è stata portata presso la struttura d’emergenza dell’Aurelia Hospital, dove i medici stanno effettuando ulteriori accertamenti per escludere gravi danni. Come sappiamo, in quel punto della via Aurelia sono sempre più frequenti gli incidenti automobilistici: diverse settimane fa, nella stessa zona fu coinvolto anche un ragazzo a bordo di un motorino e rimasto gravemente ferito nella collisione.