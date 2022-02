Roma, perde il controllo dell’auto e finisce in una proprietà privata: morto il conducente

Tragedia questa sera a Roma, in zona Castel di Leva, dove un uomo di 77 anni è stato trovato senza vita all’interno della sua auto. Il triste ritrovamento è avvenuto intorno alle ore 18:00 in un terreno privato di via Castel di Leva, all’altezza del civico 321.

Finisce fuori strada con l’auto: morto il conducente

La scoperta è stata fatta dagli agenti della Polizia Locale del IX Gruppo Eur, intervenuti con diverse pattuglie a seguito di una segnalazione di incidente. L’auto dell’uomo, una Fiat Panda, era infatti uscita fuori dalla sede stradale, andando a finire all’interno di un terreno privato. Ma nessuno poteva immaginare che il conducente fosse morto. Sul posto anche i sanitari del 118, che non hanno potuto far altro che constatare il decesso dell’uomo. Sono tutt’ora in corso le indagini da parte degli agenti della Polizia Locale per ricostruire quanto accaduto: tra le cause del decesso non si esclude un malore dell’uomo durante la guida.