Roma, perdita d’acqua a Corso Francia: carreggiata chiusa, traffico in tilt

Roma. Non c’è pace per gli automobilisti che anche questa mattina hanno dovuto fare i conti con qualche contrattempo di troppo. Una grossa perdita d’acqua si è verificata questa notte nella zona di Corso Francia. L’inconveniente ha portato alla chiusura della carreggiata in direzione Roma centro mentre sulla carreggiata opposta si viaggia su un doppio senso di marcia.

Grossa perdita d’acqua in Corso Francia

Il guasto si è verificato questa notte. Per mettere in sicurezza la zona e limitare quanto più possibile i disagi alla viabilità, gli agenti della polizia locale sono sul posto dalle 4 di questa mattina. La grossa perdita d’acqua si è verificata a partire dal civico 175 di Corso Francia e fino a via Flaminia in direzione centro. Presenti sul posto per risolvere il guasto e ripristinare la normale viabilità anche i tecnici Acea.

Le parole del presidente del Municipio XV

A rendere noto, con un messaggio su Facebook, quanto accaduto questa notte anche Daniele Torquati, presidente del XV municipio:

“Purtroppo questa notte alle 4 c’è stata la rottura di una tubazione su #CorsoFrancia. I Vigili del Fuoco hanno pertanto predisposto la chiusura di Corso Francia in Direzione Roma da Via di Vigna Stelluti fino al semaforo con Via Flaminia. Una situazione complessa che purtroppo sta creando enormi disagi per il traffico. Le squadre ACEA sono sul posto. Verificheremo con I Vigili del Fuoco se compatibilmente con il cantiere per la riparazione si possa riaprire almeno un senso di marcia. Il Municipio XV è a disposizione di ACEA per ogni tipo di esigenza in modo di ridurre al minimo i remi del ripristino. Per quanto riguarda la perdita di Via Trionfale che ieri ha coinvolto il quartiere de La Giustiniana il guasto è stato riparato alle ore 5.50 e il flusso sta riprendendo nelle abitazioni. Le scuole sono regolarmente aperte”.