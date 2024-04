Roma, petardo esplode davanti un appartamento di Casal Bruciato: s’indaga sulla vicenda

Un petardo esplode nella notte davanti a un appartamento di Roma: l’evento si è verificato a Casal Bruciato.

Un botto pauroso nella notte nel quadrante di Roma Est. E’ quello che è accaduto a Casal Bruciato, con diversi cittadini che si sono affacciati in strada o hanno scritto sul gruppo Facebook del quartiere. Un’esplosione di piccole proporzioni ha preso piede nel quartiere romano, con un petardo che sarebbe esploso davanti alla porta di un appartamento. Sulla vicenda indagano le forze dell’ordine intervenute sul posto.

Petardo esplode davanti a un appartamento a Roma

La vicenda si è sviluppata intorno all’1:30 di questa notte, quando un boato ha svegliato il quartiere di Casal Bruciato. Il petardo indiziato sarebbe esploso davanti la porta di un appartamento, situato su via Cipriano Facchinetti. L’abitazione colpita dall’ordigno, che non ha riportato danni ingenti, secondo le indagini è vissuta da tre persone: si tratterebbe di un’anziana donna coi propri due nipoti che l’assistono.

I danni riportati nell’esplosione del petardo

In una situazione dove si sta indagando in maniera approfondita, sono certi i danni scaturiti dallo scoppio. La porta d’ingresso della signora è stata danneggiata dallo scoppio, con altri oggetti che sono andati rovinati anche sulla scala che conduce all’appartamento. Tra questi la finestra presente nella scala, che sarebbe andata in frantumi per l’urto provocato dallo scoppio del petardo di questa notte.

L’intervento dei Carabinieri all’appartamento di Roma

Dopo lo scoppio, i residenti hanno richiesto l’intervento dei Carabinieri sul posto. Dopo la constatazione dei danni, seppur contenuta, è partita un’indagine per capire le motivazioni dietro l’esplosione. E’ venuto fuori come il portone del palazzo, ormai da diverso tempo, sia aperto anche nelle ore notturne: chi ha fatto esplodere il petardo, è entrato senza forzare la porta. Questo farebbe ipotizzare come i responsabili conoscano bene questo posto e hanno saputo muoversi all’interno.

Secondo le indagini, l’ordigno potrebbe essere stato destinato ai tre inquilini dell’appartamento. Si sta valutando eventuali collegamenti con ambienti criminali, anche se i nipoti della donna hanno negato di aver ricevuto minacce durante l’interrogatorio delle forze dell’ordine.