Roma, petardo esplode in viso a un ragazzo: 14enne perde la vista

Petardo esplode sulla faccia di un 14enne a Roma: giovane perde la vista e rimane gravemente sfigurato dopo lo scoppio.

Una bravata è costata cara a un ragazzo di Roma, che nella serata di sabato è rimasto gravemente ferito per l’esplosione di un petardo. Con amico aveva deciso di filmare la deflagrazione dell’ordigno, che sembra avesse costruito in casa con una guida trovata sul web. Il petardo però sarebbe deflagrato prima del tempo, con l’esplosione che avrebbe colpito i due giovani.

Petardo esplode in faccia a un ragazzo di Roma

L’episodio è avvenuto nella serata del 10 febbraio 2024, quando le famiglie dei giovani erano impegnate a vedere la finale del Festival di Sanremo. I ragazzi, per passare il tempo, avrebbero deciso di far esplodere quella piccola bomba artigianale, noncurante o ignorando a quali rischi andassero incontro. Accesa la miccia mentre l’amico filmava la scena, il botto è esploso tra le mani del giovane e avrebbe raggiunto il suo viso.

Giovane gravemente sfigurato dall’esplosione del petardo

Il botto ha avuto esiti nefasti sul giovane che lo teneva in mano, considerato anche come violava ogni parametro di sicurezza essendo costruito artigianalmente. L’esplosione, unita a detriti e schegge, ha gravemente ustionato e sfigurato il volto del giovane 14enne, risultato provenire da Casal de’Pazzi. Intervenuti i sanitari del 118, che hanno portato il giovane in gravissime condizioni e in codice rosso all’ospedale.

Le condizioni del ragazzo ferito: diventerà cieco

Portato in un centro specializzato in ustioni, i medici hanno detto come il ragazzo non è in pericolo di vita, seppur in terapia intensiva. Per l’esplosione, gli occhi del giovane sono stati irrimediabilmente danneggiati dallo scoppio e le schegge che li hanno raggiunti. Per tale motivo, i medici avrebbero ufficializzato come il ragazzo abbia perso la vista definitivamente per questa bravata.

Il secondo amico, proveniente da San Basilio, è stato raggiunto anche lui dallo scoppio. Le ferite si sono rivelate più leggere, essendo stato raggiunto solo da alcune schegge di metallo.