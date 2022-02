Roma, pezzi di cornicione giù dal cavalcavia: chiuso il tratto di via Prenestina

Cadono pezzi di cornicione dal cavalcavia del Grande Raccordo Anulare, altezza incrocio tra via Prenestina e via di Valle Bagnata. La notizia è di pochi minuti fa. Il tratto di via Prenestina è stato chiuso per consentire l’intervento della squadra dei Vigili del Fuoco, la quale, attualmente, sta facendo tutte le verifiche del caso. Sul posto presente anche la Polizia Locale.

Aggiornamento 17.05: il tratto di strada è stato riaperto dopo le operazioni di messa in sicurezza e non è stato interrotto il traffico veicolare.

(Foto di repertorio)