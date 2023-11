Roma, piano sicurezza per il Giubileo: nuova sala operativa Hi-Tech con 1000 telecamere e scudo anti-hacker

Roma si prepara ad accogliere il Giubileo con un’implementazione di sicurezza senza precedenti, grazie a una sala operativa hi-tech e uno “scudo” cibernetico. Con un investimento di 14 milioni di euro, di cui 3.5 milioni provenienti dal ministero dell’Interno, il progetto denominato “Smart Police Support” sarà lanciato in grande stile durante il Giubileo. La nuova struttura ad alta tecnologia sarà al servizio della polizia locale e della protezione civile, con l’obiettivo di garantire la massima sicurezza durante eventi di grande rilevanza e in situazioni di emergenza. Il piano include l’installazione di mille nuove telecamere collegate in rete, creando così un sistema di monitoraggio avanzato.

Il piano sicurezza digitale di Roma in vista del Giubileo

La sala operativa iper-tecnologica sarà dotata di videowall, cablaggi, e sistemi di sicurezza perimetrale, fisica e cibernetica. Questa sala sarà collocata nel comando dei vigili urbani e avrà la capacità di rendere più efficace la supervisione della città grazie all’utilizzo intensivo delle tecnologie di monitoraggio supportate da una rete 5G innovativa. La struttura utilizzerà anche tecnologie di intelligenza artificiale per potenziare l’integrazione con le infrastrutture di comunicazione e i sistemi di monitoraggio, garantendo così una gestione ottimale delle informazioni provenienti dalle telecamere collocate in punti critici come stazioni della metropolitana, piazze principali e altri luoghi sensibili.

Implementata la presenza di telecamere in città

Il sistema unificato di gestione delle telecamere cittadine, composto da 15.000 occhi, coprirà diverse aree come farmacie, banche, attività commerciali ed edifici privati. Utilizzando strumenti di videoanalisi, il sistema genererà allarmi automatici che saranno immediatamente valutati dalla sala operativa. In caso di situazioni anomale, un sofisticato software basato sull’intelligenza artificiale invierà le sequenze registrate alla polizia locale, rispettando le normative sulla privacy.

La sala “Cybersecurity Operation Center”

La sala “Cybersecurity Operation Center” sarà parte integrante della struttura, con l’incarico di proteggere l’intero sistema da minacce cibernetiche. Questo garantirà che gli hacker non possano compromettere i sistemi di controllo del territorio e gli ordinari sistemi digitali della pubblica amministrazione. Con l’implementazione di questa avanzata sala operativa hi-tech, Roma si prepara ad affrontare il Giubileo con un nuovo livello di sicurezza e monitoraggio.