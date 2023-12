Roma, picchia il fidanzato della sorella a Trastevere: denunciato ragazzo 16enne

Picchia il fidanzato della sorella a Trastevere, perché non approva la relazione amorosa: denunciato 16enne a Roma.

Una violenta rissa tra due giovani di 16 anni ha scosso la notte scorsa, martedì 19 dicembre 2023, il quartiere di Trastevere, a Roma. La lite è avvenuta in via di San Francesco a Ripa, e ha coinvolto il fidanzato della sorella di uno dei due ragazzi.

16enne picchia un coetaneo nel quartiere di Trastevere a Roma

Le cause della rissa sono ancora da chiarire, ma sembra che siano legate a una controversa relazione sentimentale in cui si era impegnata la giovane sorella dell’aggressore. Il giovane di 16 anni che ha picchiato il fidanzato della sorella non approvava infatti la loro relazione, per motivazioni che però ancora non sono chiarissime all’occhio degli inquirenti.

Ferita alla testa la vittima dell’aggressione a Trastevere

La vittima, anch’essa sedicenne, è stata trasportata in ospedale con una ferita alla testa. I medici le hanno diagnosticato una prognosi di cinque giorni. Durante l’alterco, il ragazzo è rimasto coinvolto in un incidente che ha causato la ferita alla testa, quando la sua testa ha urtato violentemente contro una lastra di metallo: come evidente, le conseguenze potevano esser ben più tragiche.

La rissa a Trastevere

La lite si è svolta in pieno centro a Trastevere, coinvolgendo anche la sorella minorenne dell’aggressore, che è stata testimone dell’intera scena tra i due litiganti. Il motivo scatenante della rissa sembra essere la richiesta del fratello di interrompere la relazione tra la sorella e il fidanzato, richiesta che è stata rifiutata da entrambi i ragazzi minorenni, portando così all’escalation della violenza.

L’intervento della Polizia a Trastevere

Sul luogo dell’incidente è intervenuta la Polizia del commissariato Trastevere insieme a un’ambulanza dell’Ares 118 per soccorrere la vittima, che perdeva copiosamente sangue dal taglio procurato alla testa. Il giovane aggressore non è fuggito ed è stato successivamente accompagnato in commissariato per rispondere delle sue azioni. Gli investigatori stanno attualmente indagando per ricostruire dettagliatamente l’accaduto e determinare se la lite possa essere in qualche modo collegata a presunti maltrattamenti subiti dalla sorella del giovane denunciato. La comunità locale resta scioccata dall’episodio, che evidenzia la necessità di affrontare le dinamiche di violenza e risolvere i conflitti in modo pacifico.