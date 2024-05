Roma, piccoli vandali in azione in XV Municipio: imbrattate automobili e pensiline degli autobus

Vandali in azione nel XV Municipio di Roma: imbrattate automobili e pensiline dell’autobus. La denuncia d’Italia dei Diritti.

Il XV Municipio di Roma in balia dei piccoli vandali. La denuncia ci è arrivata dal movimento Italia dei Diritti, che ha raccontato lo spiacevole episodio occorso a un residente locale. La vicenda esposta si sarebbe presentata sotto la forma di un grosso atto vandalico, che si sarebbe tradotto nell’imbrattamento di diverse automobili e poi delle pensiline alle fermate degli autobus dell’ATAC.

Vandali in azione nel XV Municipio di Roma: la denuncia

A spiegarci la situazione è Carlo Spinelli, Segretario Provinciale di Roma dell’Italia dei Diritti. La situazione che si sta vivendo in quartieri come il Labaro o Tor di Quinto, è assolutamente emergenziale: l’area municipale è diventata un piccolo Bronx, diventata pericolosa per i residenti. Gli episodi si sono verificati nella giornata di domenica scorsa, quando l’automobile di un ragazzo è stata vandalizzata da ignoti.

La baby gang che vandalizza il territorio dentro Roma

Secondo le testimonianze dirette dei residenti, queste vicende sarebbero legate ad alcune bravate portate avanti da minori: questi ragazzi, infatti, metterebbero in piedi questi atti vandalici per passare il tempo. Situazioni che però, nel concreto, si traducono puntualmente in ingenti danni verso i residenti: una vicenda che, ormai viva da qualche settimana, avrebbe fatto spazientire più di qualche persona.

La baby gang a Tomba di Nerone

Tra gli ultimi effettuati nel territorio, ci sarebbe una baby gang molto attiva nel quadrante di Tomba di Nerona. Secondo il racconto dei cittadini, i ragazzi si riunirebbero nella zona adiacente al Parco Volusia: qui, insieme ai propri coetanei, si vedrebbero abitualmente per consumare alcol e fumare gli spinelli. Sballati poi da queste sostanze, creerebbero disordini nella zona: questi si traducono in litigate tra i membri del gruppo, ma anche gravi atti vandalici verso auto od oggetti presenti nei dintorni.