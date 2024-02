Roma, pini a Corso Trieste: prove di trazione per vedere se sono sicuri

Il servizio giardini di Roma Capitale è intervenuto durante il weekend per la messa in sicurezza dei pini in Corso Trieste, considerando i disagi riscontrati lo scorso anno nel territorio romano con diverse alberature.

Proseguono gli interventi del Comune di Roma per le potature e la gestione dei pini. Numerose le segnalazioni dei residenti nei mesi scorsi, con rischio crolli delle alberature su auto, tratti di strada e persone, al Centro come in periferia. Nelle ultime ore il personale del Servizio Giardini di Roma si è attivato soprattutto nell’area di Corso Trieste, con la messa in sicurezza di diversi pini.

Corso Trieste, prove di trazione per messa in sicurezza dei pini

Sono state realizzate per tutte la giornata di ieri, domenica 25 febbraio, le prove di trazione dei pini presenti su Corso Trieste. Sul posto è intervenuto il personale del Servizio Giardini di Roma Capitale oltre agli agronomi Andrea Santacroce e Giuseppe Logiudice. Gli esperti sono stati incaricati di seguire gli interventi verificando le condizioni statiche e lo stato di salute delle alberature al fine di garantire la sicurezza di pedoni e automobilisti che quotidianamente transitano sull’importante arteria.

Nella mattinata di ieri sono state anche realizzate le operazioni di deceppamento delle alberature cadute o di quelle abbattute in precedenza. A conclusione degli interventi della giornata di ieri, l’Amministrazione capitolina ha fatto sapere che coinvolgerà cittadini, associazioni e comitati di quartiere nella realizzazione di un progetto che prevede la messa a dimora di nuovi pini, arbusti e piante per la riqualificazione dell’aiuola centrale di tutto il Corso.

Gli insetti che stanno distruggendo i secolari pini romani: la Toumeyella parvicornis

La vita dei nostri pini non dipende solo dalle scelte comunali e dai parassiti del mondo floreale. Altro fattore con cui bisogna fare i conti, a livello di natura, è la presenza di un parassita specifico, come la Toumeyella parvicornis. L’insetto è la prima causa di morte del pino, considerato anche che l’invertebrato è alieno nel paesaggio mediterraneo e romano: secondo gli studi, sarebbe stato importato dal Nord America.

Il problema di Roma nella gestione dei pini

In un territorio dov’è fiorente la presenza dei pini e soprattutto la macchia mediterranea, il problema si trova nella gestione economica di queste piante. Quando si ammalano, per tanti motivi che ruotano attorno a questo scenario, i costi per ogni albero possono arrivare anche a 2mila euro per le cure. Cifre che, se moltiplicate per ogni pianta, rendono praticamente impossibile percorrere questa pista da parte del Comune di Roma o qualsiasi altra Amministrazione della Provincia romana.