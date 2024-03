Roma, piove nelle aule de La Sapienza: studenti sotto l’acqua

L’università La Sapienza che da qualche tempo macina diversi primati internazionali, soprattutto per quanto concerne il settore umanistico e filologico, sembra invece non aver passato l’esame di sistemi di infrastrutture. Infatti, due giorni di pioggia hanno messo a dura prova le sue aule, come dimostra un recentissimo video pubblicato sulla pagina Instagram di WelcomeToFavelas nella giornata di oggi, mercoledì 27 marzo 2024.

La Sapienza fa acqua durante le lezioni

Come si evince chiaramente dalle immagini video, più che eloquenti, una delle aule della Sapienza sembra sia stata inondata dall’acqua nelle ultime ore. Presumibilmente uno studente che ha deciso di prendere la cosa con filosofia ed ironia, ha piazzato un ombrello sopra la sua sedia, affinché non si bagni. Difficile, poi, non notare tutti i commenti ironici che si affastellano sotto il video, come ad esempio ‘’Dall’utilità dell’ombrello è ingegneria sicuramente’’, oppure ‘’ La famosa nuvola di Fantozzi’’, o ancora ‘’ Posso dire io c’ero’’. Ma poi, invece, c’è chi la prender in modo più serio, affermando ‘’ Con tutti i soldi delle tasse che spendono gli studenti, queste sono le condizioni dell’edificio…’’.