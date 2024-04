Roma, pirata della strada semina il panico nel Centro Storico: fermato un 19enne ubriaco

Polizia Locale ferma un pirata della strada a Roma: l’intervento è avvenuto durante un monitoraggio nelle piazze della movida.

Nuovi controlli della Polizia Locale nel territorio del Centro Storico di Roma. All’interno dei sopralluoghi per contenere i fenomeni di “mala movida” nel centro della Città Eterna, gli agenti si sono imbattuti in un pirata della strada che viaggiava ad alta velocità per le principali vie della zona. I vigili urbani sono riusciti con grande difficoltà a fermarlo, riuscendo a tenere testa all’autovettura che effettuava manovre azzardate in strada.

Fermato pirata della strada a Roma

Il fermo del pirata della strada è arrivato durante il monitoraggio delle zone legate alla movida di Roma: i vigili infatti avevano creato un presidio che copriva, ieri notte, le zone di Ponte Milvio, Trastevere, Campo de’ Fiori, Pigneto e San Lorenzo. Ad attrarre la loro attenzione una macchina che aveva creato il panico nella zona del Centro Storico capitolino, viaggiando ad alta velocità e non rispettando lo stop intimato dagli agenti della Polizia Locale.

L’inseguimento con l’auto pirata

L’episodio si è verificato intorno alle 3 del mattino, quando i locali di Roma stavano chiudendo dopo una notte all’insegna della movida. L’automobile sarebbe sfrecciata davanti agli occhi di alcuni agenti dell’Unità Sicurezza Pubblica Emergenziale (SPE), creando un concreto pericolo per la sicurezza dei pedoni in strada e soprattutto il conducente che, in maniera abbastanza azzardata, stava guidando il mezzo di trasporto.

Per fermare l’auto pirata, gli agenti della Polizia Locale hanno dovuto ingaggiare un breve inseguimento: il pirata infatti non sembrava propenso a fermarsi e tantomeno farsi riconoscere dai vigili. Dopo pochi minuti, e fortunatamente non causando nessun ferito, il guidatore dell’automobile è stato bloccato: l’uomo, oltre all’alta velocità, è stato immortalato mentre eseguiva manovre azzardate in strada.

Il riconoscimento del pirata della strada a Roma

Al momento dei controlli, il pirata della strada è risultato essere un ragazzo di 19 anni. Il giovane risultava residente a Napoli, probabilmente venuto a Roma solo per fare serata con gli amici: al momento dei controlli, è risultato positivo all’alcol test nonostante stesse guidando. Per le infrazioni commesse, la Polizia Locale gli ha ritirato la patente.