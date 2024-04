Roma, pizzeria vandalizzata durante la notte di Pasqua: donna si ubriaca all’interno

Donna vandalizza la vetrina di una pizzeria a Roma e si ubriaca all’interno del locale: il racconto del ristoratore.

La notte di Pasqua sarebbe stato gravemente vandalizzato un locale di Roma. La vicenda è stata denunciata su Facebook da Errico Porzio, titolare della pizzeria “Al solito Porzio”. Da come emerge dal suo racconto, una donna avrebbe scassinato la vetrata del locale, si sarebbe ubriacata con gli alcolici presenti nell’esercente e si sarebbe addirittura ubriacata all’interno della stessa attività commerciale.

La vandalizzazione alla pizzeria di Roma

L’episodio è avvenuta nella pizzeria di via Tuscolana 638, nella zona di Arco di Travertino. Qui la signora si sarebbe mossa durante la notte di Pasqua, facendosi strada nel locale dopo aver rotto la vetrina della stessa attività commerciale. Una volta dentro l’attività di ristorazione, non avrebbe cercato i soldi della casa, ma si sarebbe mossa in maniera anomala: dirigendosi nelle aree dov’erano riposti gli alcolici, avrebbe cominciato a ubriacarsi in maniera molto pesante.

La donna trovata ubriaca dentro la pizzeria

La signora, dopo l’abuso degli alcolici dentro la pizzeria, si è addormentata beatamente dentro la pizzeria del signor Porzio. Sarà proprio il ristoratore campano a trovarla dentro il locale, chiamando subito le forze dell’ordine per segnalare la vicenda. La donna si era addormentata non curante di trovarsi nella pizzeria violata, in un sonno che sarebbe durato fino alle prime ore della mattina di Pasquetta. Sul posto sono intervenuti i Carabinieri, che hanno posto in stato d’arresto la donna. Sulla vicenda si è aperta un’indagine, soprattutto per capire le motivazioni di questo atto vandalico e l’insolito finale.

Il gestore dell’attività di ristorazione rimane comunque interdetto davanti al fatto, considerato come i maggiori danni provengono dalla vetrina mandata in frantumi dalla donna.

In aggiornamento