Roma, Policlinico Gemelli tra i migliori ospedali al mondo

Il Policlinico Gemelli risulta tra gli ospedali migliori del mondo: ecco la speciale classifica stillata dalla rivista Newsweek.

Buone notizie per la sanità italiana, dove il Policlinico Gemelli di Roma si è classificato tra i migliori ospedali del mondo. Nella classifica stillata dalla rivista internazionale Newsweek, la nota struttura romana si è classificata come primo ospedale presente in Italia. Resta come la classifica ha anche note amare per noi italiani, posizionando il Policlinico Universitario Agostino Gemelli solo alla 35a posizione tra i tutti i migliori ospedali del mondo.

Il Policlinico Gemelli di Roma tra i migliori ospedali del mondo

Se il Policlinico Gemelli ribadisce l’eccellenza della sanità italiana nel mondo, è vero anche come l’Italia non riesce a mettere una propria struttura nella “Top 10” mondiale di Newsweek. Per trovare un’altra struttura italiana all’interno della classifica sugli ospedali mondiali, dobbiamo scendere addirittura alla 52a posizione, dove troviamo l’Ospedale Niguarda di Milano. Sempre nel capoluogo lombardo, troviamo alla 57a posizione l’Ospedale San Raffaele, seguito poi dall’Istituto Clinico Humanitas di Rozzano (65a posizione) e il Policlinico Sant’Orsola Malpighi di Bologna (66a posizione).

I migliori ospedali del mondo: ecco quali sono

Secondo la rivista Newsweek, i migliori ospedali si trovano negli Stati Uniti d’America. Almeno secondo il parere di esperti medici, operatori sanitari e pazienti che hanno fruito di degenza ospedaliera in giro per il mondo. Nella speciale classifica troviamo al primo posto la Mayo Clinic di Rochester, in Minnesota. Seguono la Cleveland Clinic e il Toronto General – University Health Network, peraltro spesso citate sui mezzi televisivi.

Gli ospedali europei in classifica

Per trovare il primo ospedale europeo in classifica, dobbiamo scorrere fino a Berlino: qui troviamo la tedesca Charité – Universitätsmedizin. A seguire, poi, la Karolinska Universitetssjukhuset di Stoccolma e la francese Hôpitaux Universitaires Pitié Salpêtrière, con sede a Parigi. Tra i migliori d’Europa, inoltre, anche alcune strutture italiane: Azienda Ospedaliera Universitaria Integrata di Verona, il Policlinico San Matteo di Pavia e l’Azienda Ospedaliera di Padova.