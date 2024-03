Roma, Polizia ferma i ladri di auto del Pinciano e il Flaminio: arrestati 2 ragazzi

La Polizia di Stato ha fermato la scorda notte i ladri d’auto nella zona di Roma Nord: l’arresto è stato effettuato al quartiere Pinciano.

In un’operazione congiunta della Polizia di Stato, nel quadrante di Roma Nord sono stati fermati i ladri d’auto di questo quadrante cittadino. La vicenda era risaltata alle cronache da diverse settimane, con episodi che anche su Facebook avevano indicato sparizioni di automobili sportive tra le zone di Monte Mario, Cassia, Ponte Milvio, Parioli, Pinciano, Flaminio, Tor di Quinto e il Quartiere Fleming.

Arrestati i ladri di auto a Roma Nord: la vicenda

L’operazione, che ha visto coinvolti gli agenti della Polizia di Stato del Commissariato di Villa Glori, del XV Distretto Ponte Milvio e il Commissariato Flaminio, è andata in scena all’interno del quartiere Pinciano. Una chiamata al numero di emergenza 112 aveva segnalato dei tentativi di furto d’auto all’incrocio tra via Sassoferrato e via Pietro Paolo Rubens. Qui, secondo la chiamata, degli uomini stavano provando a forzare delle portiere per entrare nelle costose automobile e portarle via.

L’intervento della Polizia di Stato al Pinciano

Gli uomini della Polizia di Stato sono subito intervenuti sul posto, in un fenomeno dove da mesi stavano indagando. A via Sassoferrato hanno individuato due nomadi di origine romena, impegnati a scassinare un’automobile molto costosa. I soggetti, prima dell’arresto, stavano scardinando un vetro laterale per aprire un varco nel mezzo e poter aprire lo sportello per accederci.

Gli attrezzi da scasso dei ladri d’auto

I ladri erano muniti minuziosamente di particolari attrezzi dedicati allo scasso delle automobili. Tra gli oggetti rinvenuti: set completo di chiavi, cricchetto con bussole e testine, coltello con lama, taglierino retrattile, due torce e un cacciavite. Vicino alla macchina che stavano vandalizzando, apportandogli diversi danni, i soggetti avevano anche dei guanti e un oggetto chiamato “Alzavetro alza cristalli”. Questo particolare attrezzo, come spiegato dalla Polizia, viene utilizzato dai ladri per forzare i finestrini delle auto senza necessariamente danneggiarli. I due soggetti sono stati prontamente arrestati.