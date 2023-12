Roma, Polizia Locale acciuffa lo zozzone: fermata persona che scaricava rifiuti illegalmente a Tor Sapienza

La Polizia di Roma Capitale ha denunciato un cittadino straniero di 55 anni per abbandono illegale di rifiuti. L’uomo è stato sorpreso dagli agenti mentre cercava di disfarsi di diverse tonnellate di materiali nei pressi dell’ingresso del campo nomadi di Via Salviati, nel quartiere di Tor Sapienza a Roma.

Abbandonava rifiuti illegalmente nel quartiere Tor Sapienza di Roma

La pattuglia della Polizia, impegnata nei consueti controlli di sicurezza, ha individuato l’uomo mentre tentava di abbandonare lamiere, pannelli, metalli e parti di elettrodomestici. L’operazione è stata condotta dagli agenti dello SPE (Sicurezza Pubblica Emergenziale), che hanno proceduto all’identificazione del responsabile. Il cittadino straniero è stato denunciato per violazione della normativa ambientale, in quanto privo di autorizzazione per il trasporto dei rifiuti presenti nel suo furgone, un Fiat Ducato. Al termine dell’intervento, il veicolo è stato posto sotto sequestro per prevenire futuri illeciti.

L’azione della Polizia Locale a Tor Sapienza

L’intervento della Polizia di Roma Capitale dimostra l’impegno delle autorità locali nella lotta contro l’abbandono illegale di rifiuti, un fenomeno purtroppo diffuso in diverse zone della città. Il Comando della Polizia ha sottolineato l’importanza della collaborazione dei cittadini nel segnalare comportamenti illeciti legati allo smaltimento dei rifiuti, al fine di preservare l’ambiente e garantire la sicurezza di tutti.

Fermato lo zozzone nella zona di Roma Est

Il cittadino denunciato dovrà rispondere delle sue azioni di fronte alle autorità competenti, mentre il mezzo utilizzato per il trasporto illegale è stato sequestrato, contribuendo così a contrastare efficacemente questo tipo di reato ambientale. L’intervento della Polizia di Roma Capitale è un segnale importante nella lotta contro l’abbandono illegale di rifiuti, un fenomeno che rappresenta una grave minaccia per l’ambiente e la sicurezza pubblica.

Ancora discariche abusive nella Capitale

È importante che i cittadini si impegnino a segnalare comportamenti illeciti legati allo smaltimento dei rifiuti, in modo da consentire alle autorità di intervenire tempestivamente e contrastare efficacemente questo tipo di reato. L’abbandono illegale di rifiuti è un reato che può comportare sanzioni severe, sia per i privati cittadini che per le aziende. È importante essere consapevoli delle conseguenze di questo comportamento e prestare particolare attenzione allo smaltimento dei rifiuti, rispettando le normative vigenti. La collaborazione tra cittadini e autorità è fondamentale per combattere questo fenomeno e tutelare l’ambiente.