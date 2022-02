Roma. Positivo e no vax rifiuta le cure, poi aggredisce l’infermiera al San Camillo

Stava male, ma nonostante questo ha continuato a sostenere la sua tesi da no-vax e non ha voluto assolutamente farsi curare da chi, invece, era lì solo per aiutarlo. Poi, come se non bastasse, dopo il rifiuto ha pensato bene di aggredire un’infermiera, che ha avuto l’unica ‘colpa’ di fare il suo lavoro e di trovarsi lì in quei momenti. E’ successo venerdì sera al San Camillo di Roma: è qui che un paziente ha dato in escandescenze e ha continuato ad urlare contro quella che a gran voce ha definito una dittatura sanitaria. Lui, convinto no vax, ha fatto di tutto pur di non farsi curare, nonostante fosse in ospedale perché positivo al virus.

Roma. Positivo al Covid rifiuta le cure e aggredisce l’infermiera

L’infermiera, sotto choc, ha riportato ferite guaribili in 10 giorni, mentre il positivo e no-vax è stato allontanato e calmato dagli agenti di sicurezza dell’Ospedale, poi denunciato. “Mi si è rivoltato contro all’improvviso. È accaduto tutto in pochissimi secondi, non sono riuscita a liberarmi” – ha raccontato, come riporta Il Messaggero, la giovane donna alle forze dell’ordine. Ora l’uomo, che in preda a una crisi gridava “Questa è una dittatura sanitaria e non avrete il mio consenso per le cure”, dovrà rispondere di aggressioni e lesioni.

Sulla vicenda, che non è certo isolata, è intervenuto il Sindacato degli Infermieri, che ha espresso vicinanza alla collega aggredita: “Altro episodio di violenza al San Camillo verso una collega che ha avuto solo l’unico torto di stare a lavorare. La Segreteria NurSind Roma esprime la massima solidarietà alla giovane collega aggredita in maniera vile testimoniando come la violenza verso gli operatori sanitari è un atto codardo che colpisce chi si prende cura degli altri. Basta violenza contro i sanitaria”.