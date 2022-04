Roma, precipita nel vuoto mentre lavora: grave operaio 45enne

Erano le 9.23 di ieri mattina, mercoledì 6 aprile 2022, quando un operaio di 45 anni, italiano ha avuto un infortunio sul lavoro: l’uomo è precipitato nel vuoto per circa 2 metri prima di arrestare la sua caduta. Il fatto è accaduto nella capitale, a via Ferdinando Lori, vicino via Salaria.

E’ caduto mentre lavorava

L’uomo, un impiegato dipendente di una ditta impiantistica è caduto accidentalmente da un ponteggio, è precipitato per circa 2 metri e, una volta a terra, è rimasto cosciente. Sul posto sono intervenuti i soccorsi del 118, che hanno trasportato il 45enne in codice rosso al Sant’Andrea, e gli agenti della Polizia del III Distretto Fidene Serpentara. L’operaio è stato ricoverato per la frattura di una vertebra e ha ricevuto 40 giorni di prognosi. Non è in pericolo di vita.

(Foto di repertorio)