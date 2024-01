Roma, prende a botte la moglie: salvata dal ristoratore

Un uomo ha cominciato a picchiare selvaggiamente la moglie mentre era seduto con un’altra coppia al tavolo di un ristorante a Borgo Pio. Il gestore, preoccupato, ha dovuto sedare la violenza e mettere la donna in salvo.

Pugni in faccia, aggredita al Vaticano, in una zona molto frequentata di Roma. La scena a cui si è trovato davanti il gestore di un noto ristorante a Borgo Pio si configura, stando a quanto raccontato da Il Corriere della Sera, come una vera e propria aggressione ai danni di una donna. “Non era una semplice lite, lei è caduta a terra, perdeva sangue dalla testa, ho pensato fosse morta”, ha spiegato il titolare del Krugh al giornale.

La picchia selvaggiamente al ristorante: interviene il titolare

Sotto gli sguardi attoniti dei presenti, il ristoratore ha prima invitato l’uomo, responsabile dell’aggressione, ad abbassare il tono della voce, quando però si è accanito contro la donna che era con lui, è stato necessario intervenire e impedire che fosse piacchiata a sangue. Secondo i racconti, si tratterebbe di un turista scozzese, seduto al tavolo del suo ristorante con la compagna, una 47enne, e insieme un’altra coppia di amici. I quattro avevano appena cenato in un ristorante vicino e si erano accomodati al Krugh per un bicchiere di vino. La convivalità è però presto sfociata in un’aggressione in piena regola. Il tutto è successo martedì sera, 23 gennaio, a Borgo Pio, a pochi metri dal Vaticano, in una strada frequentata da turisti e tanti commensali.

“Se non fossi intervenuto subito, il marito l’avrebbe uccisa”, ha spiegato il titolare del Krugh al Corriere della sera. La donna, ferita al volto, è stata soccorsa dal gestore che ha immobilizzato l’aggressore fino all’arrivo del 112. Lei ferita, lui ubriaco, molesto verso la vittima e i presenti, che ha infastidito con toni aggressivi e urla. La donna è stata portata per le medicazioni all’Ospedale Santo Spirito di Roma, dichiarata guaribile con dei giorni di prognosi. Tuttavia, non ha voluto sporgere denuncia contro il marito 50enne. Sul posto sono intervenuti polizia, ambulanza e un’automedica del 118, mentre l’uomo è stato caricato su una volante e condotto in commissariato.