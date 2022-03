Roma. Preso a bastonate in testa all’alba al Pigneto: uomo in codice rosso

Lo hanno preso a bastonate in testa e lasciato a terra sanguinante, poi sono scappati. E’ completamente avvolta nel mistero l’aggressione avvenuta ieri mattina all’alba, poco prima delle 6:00, a Roma, in zona Pigneto. Ad accorgersene un passante, che ha visto un uomo ferito, che perdeva sangue, in via l’Aquila.

Il passante, allarmato, ha chiamato il NUE 112 e poco dopo sul posto è arrivata una volante della polizia, che non ha trovato nessun ferito, ma un bastone insanguinato. Gli agenti hanno quindi fatto scattare le ricerche, riuscendo a scoprire che un uomo, poco prima, era stato portato al pronto soccorso dell’ospedale S. Giovanni con una profonda ferita alla testa.

L’uomo ferito alla testa con un bastone

I poliziotti sono quindi andati velocemente al pronto soccorso, dove hanno trovato l’uomo, uno straniero, al quale i medici avevano riscontrato una brutta ferita alla testa, con un taglio che gli arrivava fino quasi all’occhio. Per lui la prognosi è di venti giorni. Oltre alla ferita alla testa, gli sono state riscontrate varie ecchimosi nel corpo, segno che l’uomo è stato colpito con il bastone più volte.

Gli agenti hanno provato ad ascoltare l’uomo per cercare di ricostruire l’accaduto, ma lo straniero, trovato sprovvisto di documenti, non ha voluto rispondere sul motivo dell’aggressione né su chi siano i suoi carnefici.

Le indagini sulla malavita locale

La polizia ha avviato le indagini e sul posto si sono recati anche gli agenti della scientifica alla ricerca di elementi utili per risalire agli autori della violenta aggressione. Gli investigatori sperano di trovare qualcosa nelle telecamere di sicurezza degli esercizi commerciali della zona. Non si esclude che possa trattarsi di un regolamento di conti legato a fatti di droga.