Roma, prima tenta il suicidio e poi fugge dall’ospedale: ricercato un turista straniero

Turista straniero prima tenta il suicidio poi, una volta salvato, fugge dall’ospedale di Roma e fa perdere le sue tracce.

Apprensione per le sorti di un turista statunitense, che la scorsa notte ha tentato il suicidio nel Centro Storico di Roma. Il ragazzo non è riuscito a togliersi la vita grazie all’intervento delle forze dell’ordine, che hanno reso possibile l’intervento di un’ambulanza e il trasferimento in un ospedale capitolino. Ricovero durato però poche ore, con il turista americano che nella notte è riuscito a fuggire dalla struttura sanitaria e far perdere le proprie tracce.

Il tentato suicidio di un turista straniero al centro di Roma

La vicenda si svolge nella notte tra il 4 e il 5 marzo, quando i residenti del Lungotevere avvertono i Carabinieri per un grave episodio che stava accadendo nella loro zona. Una persona, secondo il loro racconto, stava cercando di lanciarsi già dal Ponte Garibaldi. Questa, una struttura dove già pochi giorni fa un altro uomo aveva cercato di togliersi la vita dopo essere stato vittima di un furto del portafoglio.

Sul posto sono intervenuti i Carabinieri, che hanno costatato come realmente una persona stava tentando di lanciarsi nel Tevere. Gli agenti subito sono intervenuti per farlo desistere dalla decisione, riuscendo a farlo scendere dalla balaustra in marmo grazie a un contatto empatico e l’ascolto.

Il trasferimento in ospedale del turista americano

Il ragazzo, messo in sicurezza dai militari, è stato identificato come un cittadino statunitense, probabilmente senza fissa dimora all’interno del suolo romano. Alle domande dei Carabinieri, il ragazzo non ha saputo rispondere sui motivi del gesto, rendendo ipotizzabile come fosse affetto da qualche patologia psichiatrica. Sul posto è intervenuta anche un’ambulanza, che ha permesso il trasferimento presso l’Ospedale Santo Spirito.

La fuga dall’ospedale capitolino

Il trattamento in ospedale per il paziente straniero però è durato pochissimo. Il ragazzo nel pieno della notte, e forse in un momento di distrazione dei sanitari, è fuggito dalla struttura ospedaliera del Santo Spirito. I Carabinieri in queste ore hanno aperto le ricerche, per evitare che il 28enne faccia delle azioni sconsiderate.