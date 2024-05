Roma, prolungamento della Metro A fino a Torrevecchia: 5 offerte per progettare 2 nuove fermate

La linea Battistini-Torrevecchia, che interessa il quadrante a Nord-ovest della Capitale, trova nuovi investitori.

Cinque nuove proposte, cinque visioni su come la linea della Metro A di Roma potrebbe cambiare volto, arricchendosi di due nuove fermate. La gara per il prolungamento della linea rossa, quella che passa per il centro storico di Roma si arricchirà così di due nuove fermate. “Sono arrivate cinque offerte da parte dei più grandi player europei del settore di progettazione del trasporto rapido di massa”, ha così commentato l’ assessore ai Trasporti del Campidoglio, Eugenio Patanè.

Metro A Battistini-Torrevecchia: come cambierà la linea

Due nuove fermate si aggiungeranno all’itinerario della Metro A di Roma da Battistini a Montespaccato. Le due nuove stazioni, Bembo e Torrevecchia, a distanza di circa 1 km l’una dall’altra e con due parcheggi di scambio nelle relative stazioni: a Bembo di 450 posti e a Torrevecchia di 2100 posti. Nella stazione di Torrevecchia sono previsti inoltre sia il deposito per 6 treni, sia la predisposizione per l’ulteriore prolungamento fino al Grande Raccordo Anulare.

“Un’altra bella notizia per Roma”, ha così commentato la notizia Sabina Giuseppetti, presidentessa del Municipio XIII di Roma Capitale, che è il territorio più interessato dalla tratta, “Alla gara per la progettazione del prolungamento della Linea A Battistini-Montespaccato sono arrivate cinque offerte: questo segna un punto fondamentale per la città”, prosegue, “Dopo l’inizio dei cantieri per la tratta T2 della Metro C, Roma rinizia a progettare il futuro sia sul prolungamento della Metro A, sia su quello della Linea B che sulla Metro D, avendo affidato a Roma Metropolitane la project review di queste ultime due infrastrutture”.