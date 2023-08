Roma, proprietario di casa scambiato un ladro: “Dormivo, mi sono alzato e mi hanno sparato”

Possibile svolta nelle indagini in merito all”incidente’ avvenuto mercoledì sera, 9 agosto, tra le 22 e le 23. Stiamo parlando di quando un agente di polizia ha sparato a un 33enne, titolare di un bar, scambiandolo per un ladro. Oltre due ore di registrazione del sistema di videosorveglianza dell’appartamento di Tommaso Ascenzi in via Antonimina sono state consegnate alla Procura di Roma.

Le parole del proprietario di casa scambiato per un ladro e colpito da un colpo di pistola

“Ho sentito un colpo forte alla porta, ero a letto“, ha raccontato il 33enne ai suoi genitori, “mi sono ritrovato davanti questi signori”. In questo momento sarebbe avvenuto l’incidente. “Non ho avuto il tempo di parlare, ho fatto due forse tre passi e mi hanno sparato”, ha spiegato l’uomo. A esplodere quel colpo era stato uno degli agenti. Nell’audio si sente il barista che chiede: “Perché mi hai sparato?”. “Stiamo cercando un ladro”, ha risposto il poliziotto, mentre un collega gli domanda: “Ma che c**** hai fatto?”. Accanto agli uomini in divisa c’era il vicino che li aveva accompagnati alla porta di quell’appartamento dal quale aveva sentito provenire rumori sospetti: “Ma quello è il proprietario”, ha affermato dopo lo sparo.

Migliorano le condizioni dell’uomo ferito

Migliorano intanto le condizioni dell’uomo scambiato per un ladro da un agente. L’uomo si è salvato perché il proiettile che si è conficcato in una coscia ha schivato di pochi centimetri l’arteria femorale. E’ indagato per lesioni gravi il poliziotto che ha sparato ad un uomo, ferendolo al fianco, nel corso di un intervento all’interno di un appartamento in via Antonimina, nella zona Anagnina. La Procura di Roma ha formalmente aperto un procedimento.

Aperta un’indagine

I poliziotti del commissariato Romanina erano intervenuti dopo una serie di telefonate al 112 da parte degli inquilini che segnalavano lamenti e rumori provenire dall’appartamento. Gli agenti, una volta entrati, hanno visto l’uomo avvicinarsi in modo minaccioso e dopo avere intimato più volte l’alt, uno di loro ha sparato colpendolo al fianco. Il ferito, risultato poi essere il proprietario dell’appartamento, è stato trasportato in ospedale. L’uomo è ricoverato all’ospedale Casilino ed è attualmente intubato. Il pm di turno, per accertare la dinamica di quanto avvenuto, ha disposto una consulenza medico-legale.