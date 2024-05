Roma, prove generali per il 2 giugno: strade chiuse e deviazioni | Cosa sapere

I preparativi avranno luogo già nella notte tra martedì e mercoledì.

Preparativi in corso per domenica 2 giugno, quando si terrà la Festa della Repubblica Italiana. La commemorazione prevede già dalle prossime ore delle prove generali per permettere alle forze dell’ordine di garantire sicurezza durante le celebrazioni, senza impedire la viabilità urbana e ai partecipanti di godere di questa giornata di festa. Già da martedì notte bisognerà così osservare alcune disposizioni in funzione del prossimo 2 giugno, tra chiusure, deviazioni e modifiche al trasporto pubblico.

Prove generali per il 2 giugno: chiusure al Centro storico e deviazioni ai bus

Nella notte tra martedì e mercoledì, tra le 22 e le 5,30, in Centro sono programmate le prove generali in vista delle celebrazioni del 2 giugno, Festa della Repubblica. Sono previste chiusure, anche ai bus, su viale delle Terme di Caracalla, piazza di Porta Capena, via dei Cerchi, via di San Gregorio, via Celio Vibenna, via dei Fori Imperiali, piazza Venezia, via del Plebiscito, via Cesare Battisti, via IV Novembre, via del Teatro Marcello, via Petroselli, piazza Bocca della Verità, via della Greca e via del Circo Massimo.

Saranno modificate 13 linee bus diurne 3, 8, 51, 75, 81, 85, 87, 118, 160, 628, 671, 714, 792, e 17 linee di bus notturne nMB, nME, nMc, n5, n11, n90, n46, n913, n70, n8, n716, n3d, n3s, n98, n543, n904, n201. Per le linee diurne le deviazioni saranno a partire dalle ore 22.

Linee notturne: sospesi tram dalle 23,30 in poi

Dalle 23,30 a fine servizio le linee tram 3L (stazione Trastevere-Porta Maggiore) e 8 (Casaletto-piazza Venezia) saranno sospese e sostituite da un servizio bus navetta.

Per quanto riguarda le linee notturne, nella notte tra martedì e mercoledì: la nME sarà limitata a Porta San Paolo (senza raggiungere piazza Venezia); la nMC a Porta San Giovanni (non raggiungerà piazza Venezia); la n5 a via Barberini (non arriverà a piazza Venezia); n11, n90 e n543 si fermeranno a via del Tritone (sempre senza raggiungere piazza Venezia); n201 e n904 e n913 limiteranno a via Paola (anche per loro sarà sospeso il capolinea di piazza Venezia). Qui maggiori dettagli sulle deviazioni Atac.