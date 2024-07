Roma: provocano incidente sul GRA e scappano, travolti due motociclisti della Polizia Locale

Momenti di paura ieri nel tardo pomeriggio sul Grande Raccordo Anulare (GRA) di Roma. Un’auto, dopo aver causato un incidente, è scappata via a tutta velocità investendo due motociclisti della Polizia Locale di Roma Capitale.

Prima hanno provocato un incidente poi, anziché fermarsi a prestare soccorso, sono scappate via. E poco importa se sulla carreggiata fossero presenti due motociclisti della Polizia di Roma Capitale: loro hanno mantenuto “dritta la barra” travolgendoli in pieno.

L’incidente sul Raccordo, poi la fuga: due agenti in Ospedale

Protagoniste dell’accaduto, il tutto è successo nel tardo pomeriggio di ieri, due donne alla guida di una Peugeot di colore blu, con targa francese. Queste ultime, dopo aver causato un incidente stradale sulla rampa di uscita del Grande Raccordo Anulare, si sono date alla fuga travolgendo due motociclisti del Corpo di Polizia Locale di Roma Capitale. Delle investitrici si sono perse le tracce in direzione di Ostia, mentre per caschi bianchi, soccorsi presso l’ospedale Grassi, le ferite hanno riportate sono state giudicate guaribili in 15 e 3 giorni salvo complicazioni.

Milani (SULPL): “Riconoscere giuste tutele al corpo di Polizia Locale”

Sull’episodio è intervenuto il SULPL (Sindacato Unitario Lavoratori Polizia Locale), che per voce del Segretario Romano aggiunto Marco Milani rende noto: “Ancora una volta colleghi del Corpo di Polizia Locale riportano ferite nello svolgimento del loro servizio quotidiano. In un momento in cui vengono giustamente discussi aumenti salariali e miglioramenti contrattuali delle forze di polizia e del comparto sicurezza, le Polizie Locali, sebbene ormai presenze prevalenti sui territori delle grandi metropoli, continuano ad essere escluse dalle medesime tutele”.

Aggiunge ancora Milani: