Roma, pusher di ‘coca’ nascondeva in casa una pistola lanciarazzi: arrestato

I Carabinieri della Stazione Roma Centocelle hanno arrestato un romano di 58 anni, già con precedenti, per il reato di detenzione e spaccio di sostanze stupefacenti.

Roma, nascondeva in casa una pistola lanciarazzi: arrestato

Nello specifico, nel corso di un servizio di controllo del territorio, i militari hanno intimato l’alt all’indagato mentre era alla guida di un’utilitaria con a bordo una donna. Sin da subito, il 58enne si è mostrato nervoso, comportamento che ha spinto i Carabinieri ad approfondire il controllo e, a seguito della perquisizione veicolare, i militari hanno rinvenuto 24 dosi tra cocaina e crack, un bilancino di precisone e 1.650 euro in contanti.

La successiva perquisizione effettuata dai Carabinieri presso il domicilio dell’uomo, ha portato al rinvenimento e al sequestro di 118 proiettili calibro 22, un proiettile calibro 22 a salve ed una pistola lanciarazzi ‘Mondial 1900’ calibro 22 senza matricola, facendo scattare a suo carico anche una denuncia in stato di libertà per detenzione abusiva di armi o munizioni.

L’arrestato è stato condotto presso la propria abitazione sottoposto agli arresti domiciliari in attesa dell’udienza di convalida. L’arresto è stato convalidato dal Tribunale di Roma. Si precisa che il procedimento versa nella fase delle indagini preliminari per cui l’indagato deve considerarsi innocente fino ad eventuale condanna definitiva.

Il precedente. Cocaina, crack e hashish ai ‘lotti’ di Ostia: maxi operazione anti-droga dei Carabinieri, 11 arresti

Sono i Carabinieri del Gruppo di Ostia che stanno dando esecuzione ad un’ordinanza di custodia emessa dal G.I.P. del Tribunale di Roma – su richiesta della locale Procura della Repubblica – che dispone la custodia cautelare in carcere nei confronti di 6 persone, gli arresti domiciliari per altri 5 ed il divieto di dimora di ulteriori 4, tutti gravemente indiziati del reato di detenzione e cessione di sostanze stupefacenti continuata in concorso.

Le indagini

L’attività investigativa ha permesso di documentare una florida attività di commercializzazione di sostanze stupefacenti (cocaina, crack ed hashish) all’interno del complesso popolare dei “lotti” di Ostia, certificando un ininterrotto flusso di acquirenti, sia in orario diurno che notturno. Arrestate anche 12 persone in flagranza “impiegate” con funzioni di pusher e/o di vedette. Lo stupefacente era occultato nei luoghi comuni del complesso abitativo: ascensori, cantine e mansarde. Oltre ad un 40 enne di Ostia, già noto alle forze dell’ordine, ritenuto il dominus della piazza di spaccio, è stato messo in risalta il ruolo di spicco nella gestione delle attività illecite anche di due donne: una 53enne moldava e una 35enne italiana, quest’ultima, tra l’altro, in stato interessante.

Le investigazioni hanno documentato come l’attività criminale organizzava le proprie attività illecite: da una parte la fidelizzazione dei pusher, dei pali e delle vedette – retribuiti con una paga fissa nonché con altri “benefit”, quali ad esempio il pranzo o la cena pagata o la possibilità di alloggiare in una mansarda/cantina del comprensorio dei “lotti” – dall’altra un costante approvvigionamento dello stupefacente per soddisfare l’ininterrotto flusso di acquirenti all’area (stimato in circa 150 persone al giorno), sia in orario diurno che notturno. I Carabinieri hanno documentato giornalmente circa 150 episodi di cessione di sostanze stupefacenti, per un incasso giornaliero stimato in circa 3.000 €.

Le perquisizioni

Nel corso delle fasi esecutive dell’ordinanza, questa mattina, i Carabinieri della Compagnia di Roma-Ostia hanno eseguito perquisizioni domiciliari ai destinatari di misura e ad ulteriori 3 soggetti (uno deferito in stato di libertà per detenzione ai fini di spaccio di sostanza stupefacenti e gli altri 2 segnalati ex art 75 perché detenevano modiche quantità per uso personale). Sono state inoltre rinvenute e sequestrate a carico di ignoti, delle dosi di cocaina e crack e 8 panetti di hashish per un peso complessivo di circa 900g. Infine, a casa di uno dei soggetti destinatari di misura cautelare è stato rinvenuto un rolex, che è stato sequestrato.