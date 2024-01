Roma, pusher tampona il bus: butta la droga prima dell’arrivo del 118

Pusher tampona autobus dell’Atac a Porta di Roma: pur ferito, cerca di disfarsi della droga prima dell’arrivo delle forze dell’ordine.

Nuova storie di droga per le strade di Roma, oggi in una circostanza che farà ridere voi lettori. Siamo a Porta di Roma, dove ieri sera, sabato 20 gennaio 2024, un pusher con numerose dosi di droga appresso, si è scontrato con autobus della linea ATAC all’interno del quartiere. L’uomo, per provare a non essere arrestato, aveva provato a disfarsi della droga prima dell’arrivo della Polizia Locale e i paramedici del 118, senza però riuscirci.

Droga a Porta di Roma: l’incidente dello spacciatore

Secondo i riscontri, il pusher stava correndo con la propria Fiat 500 quando ha tamponato l’autobus della linea “314” all’incrocio tra via Adolfo Celi e via Carmelo Bene. L’episodio è avvenuto intorno alle 18.45 di ieri pomeriggio, quando i soccorsi si sono precipitati nella zona per soccorrere l’automobilista della Fiat, uscito dall’impatto con diverse ferite.

Il pusher prova a buttare la droga

Sapendo dell’arrivo dei sanitari e soprattutto delle forze dell’ordine, lo spacciatore nonostante le ferite ha provato a disfarsi delle sostanze stupefacenti, prettamente cocaina. Lo ha fatto gettando in vicino cestino tutta la droga, attirando però l’attenzione delle persone presenti sull’autobus. Utenti che vedendo la scena, hanno subito segnalato la scena alla Polizia Locale sul posto.

Il rinvenimento della droga sul luogo dell’incidente

Gli agenti si sono subito recati al cestino indicato dai passeggeri, intuendo subito come si trovassero davanti a un probabile illecito. Nel cestino, come previsto, conteneva numerose dosi di cocaina. Droga rinvenuta anche nella 500 dello spacciatore, dove sotto i sedili gli agenti hanno trovato almeno una trentina di dosi della stessa sostanza stupefacente.

Le condizioni dello spacciatore dopo l’incidente

Per le ferite riportare, lo spacciatore è stato trasferito presso l’Ospedale San Andrea, dove ancora oggi è ricoverato. Svolti presso la stessa struttura sanitaria ulteriori accertamenti sulle condizioni psico-fisiche, l’uomo di 35 anni è risultato positivo ai test tossicologici per vedere se fosse sotto effetto di droghe mentre guidava.