Roma, “Questa una rapina”: 66enne fa irruzione nell’ufficio postale armato di pistola

Aveva deciso di mettere a segno una rapina all’ufficio postale di via Sinalunga a Fidene. Era arrivato pronto nella mattina del 3 agosto scorso con il viso trafugato da una barba finta per non essere riconosciuto e finanche cerotti sui polpastrelli per non lasciare impronte e una pistola per essere più convincente, per intimorire i dipendenti e farsi consegnare il denaro.

La filiale delle Poste era stata aperta da poco quando il malvivente è entrato, arma in pugno, ha raggiunto la cassa. L’ha puntata contro la cassiera e pronunciato la frase di rito: ‘Questa è una rapina dammi tutti i soldi in cassa’. Non aveva considerato che qualcuno, un dipendente probabilmente, velocemente aveva lanciato una richiesta di aiuto al 112.

L’intervento della Polizia

In breve sul posto sono arrivati gli uomini del Commissariato Fidene, di Vescovio e anche alcune Volanti. Il rapinatore, quando ha visto arrivare la Polizia è uscito di corsa e ha tentato di nascondersi dietro un’auto in sosta, nella speranza di non essere visto. Un tentativo inutile, visto che i poliziotti non solo lo hanno visto per quanto lo hanno bloccato e arrestato.

Il rinvenimento di arma, pallottole e soldi

A seguito di accertamenti personali il malvivente è stato identificato, si trattava di un 66enne romano, mentre la perquisizione personale ha consentito agli investigatori di trovare una pistola con matricola abrasa alcune pallottole e oltre tremila e cinquecento euro in tasca. Per chiudere il cerchio sul sospettato verranno acquisiti i video delle immagini di sorveglianza e sentiti i dipendenti dell’ufficio postale.