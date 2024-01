Roma, raccoglie un petardo in strada: grave 13enne

Un primo dell’anno segnato da un’altra vittima per i botti di Capodanno. La diciottesima solo a Roma, 274 in tutta Italia. L’ultima nella Capitale ha visto un 13enne, ferito gravemente alle mani e al volto.

Stava festeggiando Capodanno con gli amichetti, quando l’aria di festa si è trasformata in tragedia. Un ragazzino di 13 anni è rimasto gravemente ferito da un petardo inesploso a Vigne Nuove, per cui è stato trasportato d’urgenza all’ospedale Sant’Andrea, a nord di Roma.

Raccoglie un petardo inesploso e rimane gravemente ferito: 13enne in codice rosso

I fatti risalgono al pomeriggio di lunedì 1° gennaio, una giornata in cui tanti adolescenti hanno deciso di protrarre i festeggiamenti di fine anno. Tra questi un ragazzo, classe 2010, che si trovava in giro con gli amici nei pressi di via Rina De Liguoro, zona Vigne Nuove. Qui il 13enne avrebbe rinvenuto insieme ai coetanei un petardo inesploso e avrebbe deciso di azzardare, dando fuoco al mortaretto.

I ragazzini hanno così tentato di raccoglierlo e dargli fuoco, ma il petardo è sfuggito al controllo, ferendo un 13enne al volto e alle falangi delle mani. Gli amici hanno così tentato di chiedere aiuto ai passanti, ma stando alle testimonianze dei ragazzi, nessuno si sarebbe fermato in loro aiuto.

Gli adolescenti hanno così contattato il 118 per aiutare l’amico gravemente ferito che, di lì a poco, è stato soccorso dai sanitari dell’ospedale Sant’Andrea e trasportato in codice rosso al nosocomio. Al momento il 13enne è ricoverato dalla prima serata di ieri all’ospedale Gemelli di Roma ed è in prognosi riservata: non è in fin di vita ma si trova in gravi condizioni di salute.