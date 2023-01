Racket ristoranti al centro di Roma, condannato a 9 anni boss mafioso e 4 suoi sgherri

Roma. Il tribunale di Roma ha emanato la sua condanna per cinque soggetti appartenenti al clan di stampo camorristico dei Moccia. Si tratta di individui che le indagini hanno confermato essere a capo della gestione di alcuni ristoranti del centro di Roma, molto noti e frequentati dagli avventori inconsapevoli della loro matrice e provenienza gestionale.

Blitz anti Camorra a Roma: tutti i dettagli dell’operazione di oggi, 13 in tutto gli arresti (VIDEO)

Condannato a 9 anni il boss mafioso Angelo Moccia

Le condanne in questione sono arrivate proprio nel corso della giornata di oggi, lunedì 23 gennaio 2023, così come riportato anche da un pezzo del Messaggero. Dopo aver completato il processo, i giudici del Tribunale si sono espressi in merito alla sentenza definitiva: alla fine, hanno inflitto anche nove anni di reclusione per Angelo Moccia, per gli inquirenti a capo della struttura criminale in questione. Per quanto riguarda, invece, gli altri imputati, le accuse nei loro riguardi vanno dall’estorsione alla fittizia intestazione di beni, il tutto contornato dall’aggravante del metodo mafioso. Oltre al boss e capo della struttura criminale, i magistrati di piazzale Clodio hanno disposto altre quattro condanne comprese tra gli 8 anni e un anno e 4 mesi. Uno degli imputati, dunque, è stato assolto durante il processo. Un processo che, lo ricordiamo, è stato innescato da una indagine della Dda di Roma coordinata dal sostituto Giovanni Musarò.

Le operazioni nel settembre 2020

L’operazione di cattura e il blitz, andarono in scena più di due anni fa, nel settembre del 2020. In quelle settimane autunnali, dopo lunghi appostamenti, indagini e incrocio di dati provenienti dalle testimonianze raccolte con il tempo, i carabinieri del comando provinciale sequestrarono alcuni ristoranti del centro e arrestarono 13 persone tra cui lo stesso Angelo Moccia. Un’operazione complessa e delicata, che poi è si conclusa definitivamente con le condanne di cui sopra, che hanno messo un punto a tutta la vicenda con diverse carcerazioni per gli imputati.