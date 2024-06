Roma, ragazzo investito all’alba sull’Appia Nuova: morto 20enne

Ragazzo investito e ucciso all’alba di oggi a Roma: il giovane era spagnolo e stava attraversando la strada a Capannelle

E’ deceduto il ragazzo investito questa mattina all’alba a Roma. Secondo i primi riscontri, il ragazzo stava camminando nella zona dell’Ippodromo di Capannelle: per motivi tutti da chiarire, il giovane è stato travolto da un’automobile che passava da quella zona. Il guidatore, pure lui giovanissimo, ha prestato i primi soccorsi e poi chiamato il 118: nonostante le manovre per rianimarlo, il pedone è morto sull’asfalto per le gravissime ferite.

Morto il ragazzo investito all’alba a Roma

La vittima dell’incidente è un ragazzo spagnolo, probabilmente in vacanza a Roma. Intorno alle 4 del mattino, il ragazzo stava attraversando la strada su via Appia Nuova, all’altezza del quartiere Capannelle. Forse tornando da una festa, il 20enne è stato travolto da un’auto che circolava sulla stessa strada. A colpirlo una Fiat 500, di nuova generazione, che probabilmente l’ha colpito sulle strisce pedonali. Alla guida del veicolo, un coetaneo del ragazzo: un italiano di 21 anni, cui si sta accertando se fosse sotto effetto di droghe o alcol al momento dell’incidente stradale.

I tentativi di rianimare il giovane

Il primo a prestare soccorso al giovane, è stato lo stesso automobilista della Fiat 500. Vista una situazione disperata, ha chiamato i soccorsi del 118. Arrivati sul posto, i paramedici del 118 hanno trovato un quadro drammatico: oltre alle gravi ferite, il 20enne spagnolo non respirava. Sul posto, il rianimatore ha provato per diversi minuti manovre di rianimazione, nel tentativo di stabilizzarlo per portarlo all’ospedale: un tentativo andato vano, con il giovane probabilmente deceduto nell’urto con il mezzo di trasporto.

I rilievi su via Appia Nuova

Per diverse ore, il tratto di via Appia Nuova interessato all’incidente è stato chiuso. L’automobilista della Fiat 500 è stato trasportato dai vigili urbani all’Ospedale di San Giovanni, dove sono stati effettuati gli alcol e drug test. La Polizia Locale ha effettuato anche i rilievi dell’incidente, per stabilire le responsabilità dietro questa tragedia.