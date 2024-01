Roma: ragazzo preso a pugni e rapinato a piazza Lodi

E’ stato avvicinato da due malviventi che hanno tentato di sottrargli lo smarpthone colpendolo al viso. Un pomeriggio sfociato nella violenza per un 21enne romano, aggredito da due senza fissa dimora a via Gallarate, tra il Pigneto e piazza Lodi, che hanno tentato di derubarlo.

Lo hanno placcato da dietro, tenendolo per le spalle, per poi accanirsi contro di lui con violenza e tentare di derubarlo. Momenti di tensione per un 21enne romano che domenica sera, 21 gennaio, è stato costretto a difendersi da un tentativo di furto in zona piazza Lodi. Due gli aggressori che, avventandosi da dietro, si sono lanciati sul ragazzo prima tentando di rubargli il telefono, poi colpendolo al visto per stordirlo e darsi alla fuga. La corsa dei due ladri, però, è stata interrotta dal sopraggiungere dei carabinieri, richiamati dal trambusto.

Tentanto di derubarlo e gli sferrano un pugno: 21enne aggredito a piazza Lodi

Erano circa le 19:30 quando un ragazzo, su via Gallarate, è stato brutalmente assalito da due senza fissa dimora. Uno lo tratteneva per le spalle, l’altro ha tentato di sfilargli lo smartphone dalla tasca, per poi scappare dopo il furto. Il tutto in una domenica pomeriggio a poca distanza da piazza Lodi, tra le persone che ritornavano dallo shopping su via Appia e da San Giovanni, a poca distanza.

Il ragazzo, ferito al volto ma comunque ancora lucido, ha deciso però di inseguire i due malviventi per farsi ridare il telefono e non rimanere a tacere di fronte all’aggressione. Poco dopo, visto il trambusto, ha potuto raccontare l’accaduto ai carabinieri del nucleo operativo di Piazza Dante che, insieme agli agenti della polizia locale, sono riusciti a bloccare uno dei due uomini. Trattasi di un 55enne senza fissa dimora che proprio ieri mattina è stato processato ieri mattina per direttissima nel tribunale di Roma, con l’accusa di rapina aggravata. L’uomo, su ordine del giudice, è sottoposto ora alla custodia cautelare in carcere, mentre le autorità sono ancora sulle tracce del complice. Per risalire alla sua identità, saranno analizzati anche gli estratti delle videocamere di sorveglianza presenti in zona.