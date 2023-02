Roma, raid razzista in pieno Centro: pestato un addetto alle pulizie

Roma. Botte, calci, spintoni e cazzotti in testa e al busto. Il tutto contornato da frasi razziste e discriminatorie. Un’aggressione furibonda che ha spaventato a morte i dipendenti che lavoravano all’interno del locale oltre che gli sfortunati avventori che in quel momento si sono ritrovati ad assistere alla violenta scena improvvisa. Il luogo, un fast food, dove in molti stavano consumando le loro vivande nel fine settimana.

Aggressione razzista in pieno Centro a Roma

L’episodio ha creato allarme anche nei confronti dei titolari dei locali che si trovano nei pressi, per il timore che possa capitare anche a loro. Il tutto è accaduto all’interno di un McDonald’s in piazza delle Cinque Lune, in pieno Centro, a pochi metri da Piazza Navona, certamente una delle zona più visitate della città, con migliaia di turisti in transito a tutte le ore, soprattutto nel fine settimana. Dopo la folle aggressione, i soggetti responsabili delle violenze si sono dati immediatamente alla fuga, ora sulle loro tracce c’è la polizia che sta passando in rassegna anche i frame che derivano dalle telecamere di sicurezza che si trovano all’interno del locale. I responsabili sarebbero 3 giovani italiani, mentre la vittima un cittadino del Mali di 28 anni.

La folle dinamica delle violenze a Piazza delle Cinque Lune

Nel dettaglio i fatti risalgono a venerdì scorso, intorno alle 15.00, quando il tutto è stato innescato da una richiesta educata da parte dell’addetto alle pulizie di quel locale. Secondo le frammentarie testimonianze al momento a disposizione, pare che l’uomo avesse chiesto gentilmente di spostarsi ad un gruppo di avventori per poter proseguire con le pulizie. A quella richiesta, si è scatenata la folle dinamica. Un pretesto per poter esplodere in una violenza incontrollata: offese, botte e calci ripetuti. E poi le discriminazioni razziali. Un episodio da brividi nel cuore del Centro. Sul posto, subito dopo, avvisati dai dipendenti impauriti, sono arrivati gli agenti, ma i ragazzi a quel punto erano già fuggiti via, mentre la vittima era dolorante per i colpi subiti: lo hanno ricoverato al Santo Spirito in codice giallo.