Roma, rapimento lampo a Monteverde: vittima un 15enne

Ragazzo di 15 anni rapito nel quartiere di Monteverde a Roma: i Carabinieri indagano sul rapimento lampo del giovane.

Tanta paura a Roma, dove un ragazzo è stato rapito nei giorni scorsi. Le forze dell’ordine che hanno studiato il caso e stanno indagando per risalire ai responsabili, parlano di un rapimento lampo. Infatti il ragazzo è stato rapito mentre camminava per strada, venendo ritrovato poche ore più tardi per le strade di Roma grazie alla geolocalizzazione del proprio cellulare. Sulla vicenda, al momento non si esclude nessuna pista.

Rapimento lampo a Roma: la storia del 15enne

La vicenda viene raccontata da Il Messaggero, con la vittima risultata essere un giovane ragazzo di 15 anni. Il giovane, prima del rapimento, stava riaccompagnando un proprio amico a casa. Dopo averlo accompagnato, degli individui lo avrebbero cominciato a seguire, fino a rapirlo. Il giovane si era accorto dei malintenzionato, tanto da allarmare la mamma per telefono di quelle presenze e accendere il geolocalizzatore.

Il mistero attorno alla vicenda

Sulla storia fatta dal ragazzo, i Carabinieri hanno numerose perplessità. Anzitutto nel punto dove la vittima avrebbe visto i malintenzionati, trovando tutto il tempo per avvisare la propria madre di trovarsi in pericolo. Resta che solo le indagini delineeranno la verità sulla vicenda, considerato come il giovane, al di là dei particolari sui messaggi alla mamma, non ha saputo raccontare nient’altro.

L’indagine dei Carabinieri sul rapimento del minore a Roma

I militari dell’Arma per ora non escludono nessuna pista. La prima questione attorno alla vicenda, è quella legata alle ultime ore prima del rapimento per il ragazzo. Il giovane non avrebbe saputo rispondere a questa domanda, con i Carabinieri che stanno cercando di ricostruire la giornata del giovane attraverso la testimonianza di amici, insegnanti e familiari.

Si valuta anche l’idea di un individuo malintenzionato, che nel quadrante di Monteverde avrebbe iniziato a infastidire i giovani e arriverebbe a rapirli. Una situazione che potrà essere confermata solo con il proseguo delle indagini.