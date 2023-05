Roma, rapina a mano armata…di forbici: bloccato da un carabiniere e dal titolare del bar

Roma. Nella mattinata di ieri, martedì 23 maggio 2023, il panico in un locale della Capitale: un uomo stava minacciando, armato di forbici, il titolare di un bar di via Appia Nuova, e dopo essersi impossessato del denaro contenuto nella cassa è fuggito via. Per sua sfortuna, però, in quel bar era presente anche un carabinieri in abiti borghesi che, con l’aiuto del titolare è riuscito a bloccare l’uomo. Il soggetto aveva con sé anche della cocaina.

Rapina una bar con le forbici a Roma

Momenti concitati, di paura, anche perché l’uomo non la finiva di agitare per aria il suo ”ferro”. Il soggetto è entrato all’interno dell’esercizio e, senza pensarci due volte, con un’arma di fortuna, ha deciso di tentare la rapina. Dato il suo repentino atteggiamento, il titolare ha pensato di bene di non stuzzicare il suo umore, e ha consegnato i contanti che aveva in quel momento a disposizione. All’interno dello stesso esercizio, però, era presente anche un Carabiniere, il quale era in servizio presso la Banca d’Italia, con abiti civili. Il militare, così, ha dato l’allarme al 112, si è qualificato e ha intimato all’uomo, 30enne romano, di fermarsi, lo ha raggiunto e lo ha bloccato anche con l’aiuto del titolare del bar, un cittadino cinese.

Addosso anche della cocaina

L’immediato intervento di una pattuglia dei Carabinieri del Nucleo Radiomobile di Roma ha consentito di arrestare dell’uomo che è stato condotto in caserma. Addosso al 30enne sono stati rinvenuti le forbici utilizzate per compiere la rapina, la somma contante di 60 euro sottratte dalla cassa e 1,5 grammi di cocaina. Le forbici e la droga sono state sequestrate mentre il denaro è stato riconsegnato alla vittima. L’arrestato è gravemente indiziato dei reati di rapina, resistenza a pubblico Ufficiale, lesioni personali, produzione, traffico e detenzione illecita di stupefacenti e porto di oggetti atti ad offendere. Alla fine, nel corso dell’udienza presso le aule di Piazzale Clodio, il Tribunale di Roma ha convalidato l’arresto e disposto per lui la misura degli arresti domiciliari.